Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı giderek artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8'i açlıktan olmak üzere 61 Filistinlinin öldüğünü, 308 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 61 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 308 kişinin yaralandığı belirtildi. Böylece toplam can kaybı 62 bin 622’ye, yaralı sayısı ise 157 bin 673’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in kıtlığı dayattığı bölgede açlıktan ölümlerin sürdüğü vurgulandı. Son 24 saatte 8 kişinin açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği, toplamda 114’ü çocuk olmak üzere 281 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda da büyük kayıplar yaşandığı aktarıldı. 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 76 Filistinlinin öldüğü, 15 bin 308 kişinin yaralandığı kaydedildi. Son 24 saatte yardım almaya çalışan 16 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi yaralandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

