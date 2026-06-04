Hırvatistan'da uçak düştü! 4 ölü

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Hırvatistan'ın Istria Yarımadası'nın güney kesiminde yer alan Medulin bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Istria polisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kazanın Medulin'deki havalimanının yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım görevlisi, itfaiye personeli ve ambulans uçak ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet yetkilileri, uçakta bulunan 4 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini resmi olarak doğruladı. Yaşanan ölümcül kazanın ardından olay yerinde incelemeler sürerken, uçağın düşüş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

AVUSTURYA'DAN GELİYORDU

Ulusal medyada yer alan haberlerde ise düşen küçük uçağın rota detaylarına yer verildi. Paylaşılan bilgilere göre, uçağın Avusturya'dan kalkış yaparak Hırvatistan'a geldiği ve kazanın yaşandığı Medulin'deki havalimanına iniş yapmasının planlandığı belirtildi. (AA)