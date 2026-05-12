Namibya'da uçak düştü! 4 turist hayatını kaybetti

Namibya’nın Sossusvlei bölgesinde meydana gelen uçak kazasında 3 Alman turist ile uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Havayolu şirketi Desert Air, yaptığı açıklamada “Uçakta bir pilot ve üç Alman vatandaşı bulunuyordu. Ne yazık ki kurtulan olmadı” ifadelerini kullandı. Pilotun da Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Şirketin patronu Willem de Wet, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

KURBANLAR ARASINDA LOHMILLER AİLESİ DE VAR

Hayatını kaybedenler arasında, Dieter Schwarz Vakfı’nın uzun süredir genel müdürlüğünü yapan Silke Lohmiller, eşi Richard ve oğulları da bulunuyor. Lohmiller ailesi Almanya’nın Heilbronn bölgesindendi. Vakfın açıklamasına göre Silke Lohmiller, Lidl ve Kaufland markalarını da bünyesinde barındıran Schwarz Grubu’nda kırk yılı aşkın süredir görev yapıyordu.

KAZANIN DETAYLARI

Kalkış: Windhoek Uluslararası Havalimanı.

Windhoek Uluslararası Havalimanı. Planlanan varış: Sossusvlei’deki bir otelin özel pisti.

Sossusvlei’deki bir otelin özel pisti. Uçak yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından varış noktasına ulaşamadı.

Enkaz ertesi sabah Namib Çölü yakınlarında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Namibya yetkilileri kazanın nedenine ilişkin resmi bir soruşturma başlattı. Şu ana kadar kazanın nedeni belirsizliğini koruyor. Sossusvlei, dünyanın en yüksek kırmızı kum tepeleriyle ünlü, Namibya’nın en popüler turistik bölgelerinden biri olarak biliniyor.