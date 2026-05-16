Hantavirüs salgınında korkutan gelişme! Karantinadan kaçtı, bara gitti

Avrupa’da endişe yaratan hantavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya’da gözetim altında tutulması gereken Britanyalı bir erkek, sağlık ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen Milano’da bir barda tespit edildi.

60’lı yaşlarında olduğu belirtilen adam ile beraberindeki kişinin daha önce güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınarak Milano’daki Sacco Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, ikiliye yaklaşık altı haftalık izolasyon süreci boyunca dış dünyayla temas kurmamaları gerektiğini bildirmişti.

Ancak karantina kararına uymadığı belirlenen İngiliz yolcu, kent merkezindeki bir barda ortaya çıkınca sağlık birimleri alarma geçti. Temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Söz konusu kişinin, hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hollandalı yolcuyla aynı uçakta seyahat ettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden kadının ise daha önce Güney Atlantik açıklarında düzenlenen bir keşif gezisine katıldığı belirtildi. Gezi sırasında bazı yolcuların virüse maruz kaldığı ve salgının burada başladığından şüphelenildiği bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kruvaziyer bağlantılı vaka sayısı 11’e yükseldi. Bunlardan dokuzunun laboratuvar testleriyle doğrulandığı açıklandı. Salgın nedeniyle şimdiye kadar üç kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, bir Fransız hastanın yoğun bakımda kritik durumda olduğu kaydedildi.

Doktorlar, hastanın ileri seviye yaşam destek cihazına bağlı şekilde tedavi edildiğini ve durumunun son derece ağır olduğunu açıkladı. Avrupa’daki sağlık kurumları ise yeni vakaların ortaya çıkma ihtimaline karşı temaslı takibini genişletmiş durumda.