Hantavirüs paniğinden sonra bir salgın daha: İngiltere'de 1 kişi öldü 2 kişi tedavi altında

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reading bölgesinde menenjit vakalarının görülmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Vakalar sonrası bölgedeki temaslı kişilere önlem amacıyla antibiyotik dağıtıldığı belirtildi.

MENENJİT B TÜRÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, mevcut vakalardan birinin menenjit B türü olduğu ifade edilirken, bu vakanın mart ayında Kent ile Dorset bölgelerinde görülen salgınlarla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

TOPLUM RİSKİ DÜŞÜK

Sağlık yetkilileri, kamuoyunda oluşabilecek paniğe karşı toplum genelindeki risk seviyesinin düşük olduğuna dikkat çekti. UKHSA Sağlık Koruma Danışmanı Dr. Rachel Mearkle, “Menenjit kolay yayılan bir hastalık değil ve toplumun geneline yönelik risk düşük olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE SALGIN

Öte yandan İngiltere’de mart ayında Kent Üniversitesi çevresinde görülen menenjit vakaları ülke gündemine oturmuştu. Söz konusu salgında biri üniversite, diğeri lise öğrencisi olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, olayın ardından binlerce kişi aşı ve antibiyotik için sağlık kuruluşlarına başvurmuştu.

(AA)