Hamaney suikastı Putin'i korkuttu! Kremlin olağanüstü önlem aldı

Yapay zekanın istihbarat operasyonlarında ulaştığı yeni seviye, dünya liderlerinin güvenlik anlayışını kökten değiştirmeye başladı. İngiliz medyasından Financial Times'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, Rusya yönetimi son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'i korumak amacıyla kullanılan özel gözetleme sistemini mercek altına aldı.

Kremlin'in endişelerinin merkezinde, İran'da gerçekleştirilen ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisi ile Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği operasyon yer alıyor. İddialara göre saldırının planlama aşamasında, kent genelindeki trafik kameralarından elde edilen devasa görüntü arşivleri yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildi. Milyonlarca saatlik video kaydının taranması sonucu güvenlik ekiplerinin hareket düzeni ortaya çıkarılırken, elde edilen bilgiler diğer istihbarat verileriyle birleştirilerek hedeflerin konumu tespit edildi.

GÜVENLİK AĞI KAPATILDI

Rus güvenlik çevrelerinde asıl paniğe yol açan unsur ise yapay zekanın yalnızca görüntüleri incelemekle kalmayıp farklı veri kaynaklarını aynı platformda bir araya getirebilmesi oldu. Uzmanlara göre günümüzde sosyal medya paylaşımları, seyahat geçmişleri, telefon sinyalleri ve çeşitli dijital izler tek bir analiz havuzunda toplanabiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Moskova'da Putin'in korunması için kullanılan ve kamuya açık şehir kameralarından tamamen ayrı çalışan özel güvenlik ağı geçici olarak kapatıldı. Rus mühendisler tarafından yürütülen incelemeler kapsamında sistemin dış dünyayla bağlantısı kesildi ve ağın internetten tamamen izole edilmesi sağlandı. Güvenlik kontrollerinin ardından sistem yeniden devreye alındı.

SUİKAST GİRİŞİMLERİ KARARDA ETKİLİ

Rusya'nın bu kadar sert önlemler almasının bir diğer nedeni ise son yıllarda yaşanan suikast vakaları oldu. Güvenlik kaynakları, Ukrayna bağlantılı istihbarat operasyonlarında çeşitli kamera sistemleri ile dijital konum verilerinin kullanıldığını değerlendiriyor. Özellikle üst düzey askeri isimlere yönelik saldırılarda elektronik takip yöntemlerinin önemli rol oynadığı belirtildi.

Yetkililer, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin klasik yüz tanıma veya plaka okuma sistemlerinin çok ötesine geçtiğine dikkat çekti. Artık analiz yazılımları, görüntülerde belirli kişileri değil davranış kalıplarını arayabiliyor. Bir kişinin gün içerisinde olağan dışı sayıda kıyafet değiştirmesi, belirli bir bölgede aynı aracın tekrar tekrar görülmesi ya da iki kişi arasındaki şüpheli eşya alışverişi gibi detaylar saniyeler içinde tespit edilebiliyor.