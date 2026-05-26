Putin’e darbe planı ortaya çıktı! Kremlin'in içinde gizli örgüt kurmuşlar

İngiltere merkezli Metro gazetesi, Rusya’da Kremlin yönetimine karşı faaliyet yürüttüğü iddia edilen gizli bir direniş hareketine ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde, kendisini “Kara Kıvılcım” olarak tanımlayan yeraltı yapılanmasının, Vladimir Putin yönetimini devirmek amacıyla organize olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre örgüt, mevcut Rus yönetiminin demokratik yollarla değiştirilemeyeceğini savunuyor ve silahlı mücadeleyi açıkça destekliyor. Yapılanmanın yayımladığı manifestoda, Kremlin yönetiminin baskı politikalarının her türlü siyasi diyaloğu sona erdirdiği belirtilirken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları da sert ifadelerle eleştirildi.

ÖRGÜTÜN BAŞINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Haberde örgütün arkasındaki en dikkat çekici ismin ise Gazprombank’ın eski başkan yardımcılarından Igor Volobuev olduğu aktarıldı. Bir dönem Kremlin çevrelerine yakın isimlerden biri olarak gösterilen Volobuev’in, görevinden ayrıldıktan sonra Ukrayna’ya geçtiği ve burada Rus ordusuna karşı savaşan birliklere destek verdiği ifade edildi.

Volobuev’in açıklamalarına göre, Moskova’daki siyasi ve ekonomik elitler arasında Putin yönetimine yönelik ciddi bir güven kaybı yaşanıyor. Eski bankacı, özellikle savaşın uzamasıyla birlikte devlet bürokrasisinde büyük bir çözülme başladığını savundu.

ÖRGÜT İÇİNDE ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Rus liderin askeri hedeflerine ulaşamadığını öne süren Volobuev, Kremlin çevrelerinde artık “çıkış yolu bulunamadığı” yönünde bir kanaatin güç kazandığını iddia etti. Aynı açıklamada, örgüt içinde yalnızca aktivistlerin değil; mühendisler, avukatlar, bilişim uzmanları ve enerji sektöründe görev yapan üst düzey çalışanların da bulunduğu ileri sürüldü.

En dikkat çeken iddialardan biri ise bazı örgüt üyelerinin hâlâ Rusya’daki kritik devlet kurumlarına erişim imkânına sahip olduğu yönündeki açıklamalar oldu. Bu durumun, olası sabotaj planlarını daha da tehlikeli hale getirebileceği yorumları yapıldı.

HEDEF PETROL SEKTÖRÜ

“Kara Kıvılcım”ın temel stratejisinin ise Rus savaş ekonomisinin ana gelir kaynağı olarak görülen petrol sektörünü hedef almak olduğu öne sürüldü. Volobuev, enerji altyapısına yönelik sabotajların Kremlin’in savaş kapasitesini doğrudan zayıflatacağını savundu.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde, söz konusu yapılanmanın Ukrayna ordusuyla koordineli hareket ettiği ve Rusya içindeki enerji tesislerine yönelik saldırılar için zemin hazırladığı iddia edildi. Ancak Moskova yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.