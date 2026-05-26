Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Halk hükümete karşı ayaklandı: Başkan ve bakanların maaşı yarıya indi

Halk hükümete karşı ayaklandı: Başkan ve bakanların maaşı yarıya indi

Bolivya’da haftalardır devam eden protestolar ve ekonomik sıkıntılar sürerken, Devlet Başkanı Rodrigo Paz maaşını yarıya indireceğini açıkladı. Paz, kabine üyelerinin maaşlarında da yüzde 50 oranında kesinti yapılacağını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Halk hükümete karşı ayaklandı: Başkan ve bakanların maaşı yarıya indi

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkede büyüyen ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle dikkat çeken bir karara imza attı. Paz, hükümetin fedakârlık göstermesi gerektiğini belirterek maaşında yüzde 50 kesintiye gideceğini açıkladı. Aynı uygulamanın kabine üyeleri için de geçerli olacağı bildirildi.

MAAŞLARDA YÜZDE 50 KESİNTİ

Sucre kentinde düzenlenen resmi törende konuşan Paz, yalnızca kendi maaşında değil, kabine üyelerinin maaşlarında da yüzde 50 oranında kesinti yapılacağını duyurdu. Kararın, hükümetin ülkeye bağlılığını ve sorumluluk anlayışını göstermek amacı taşıdığını ifade etti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Bolivya’da son haftalarda artan siyasi gerilim ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestolar büyüyor. Özellikle başkent La Paz ile El Alto kentlerinde günlük yaşam ciddi şekilde etkileniyor. Gösteriler nedeniyle ulaşım ve lojistik ağlarında aksaklıklar yaşanıyor.

Bolivya'da protestolar kontrolden çıktı! Başkan Paz’ın istifası isteniyorBolivya'da protestolar kontrolden çıktı! Başkan Paz’ın istifası isteniyor

TEMEL İHTİYAÇLARDA SIKINTI

Marketler, hastaneler ve akaryakıt istasyonlarında gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, halkın günlük yaşamında ciddi sorunlara yol açıyor. Rodrigo Paz yönetiminin aldığı maaş kesintisi kararı, kamuoyuna yönelik bir “dayanışma ve fedakârlık” mesajı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Protesto Başkan Maaş Bakan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro