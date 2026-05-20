Bolivya'da protestolar kontrolden çıktı! Başkan Paz’ın istifası isteniyor

Güney Amerika ülkesi Bolivya, son yılların en büyük toplumsal krizlerinden biriyle karşı karşıya. Artan enflasyon, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat yükselişi ve yakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protestolar ikinci haftasına girerken, gösterilerde tansiyon daha da yükseldi.

Başkent çevresi başta olmak üzere birçok bölgede binlerce kişi sokaklara çıkarak Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetini protesto etti. Eylemciler, ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri yönetimin istifa etmesini isterken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Göstericilerin hükümet binalarına yürümek istemesi üzerine polis ekipleri göz yaşartıcı gaz ve müdahale araçlarıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Çatışmalar sırasında çok sayıda kişi yaralanırken, son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısının 120’ye yükseldiği açıklandı.

Yetkililer, olayların kontrolden çıkmaması için başkentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı devlet kurumları tahliye edilirken, üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin güvenlik koridorları eşliğinde bölgeden çıkarıldığı bildirildi.

İŞÇİ MERKEZİ LİDERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bolivya Polis Müdürü Mirko Sokol, protestolar sırasında taşlı saldırılar nedeniyle 11 polisin yaralandığını savundu. Sokol ayrıca olayların arkasında Bolivya İşçi Merkezi lideri Mario Argollo bulunduğunu öne sürerek hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ülke genelindeki protestolar sadece büyük kentlerle sınırlı kalmadı. Eylemciler, farklı bölgelerde 32 ayrı noktada yolları kapatarak ulaşımı durdurdu. Özellikle işçi sendikaları, öğretmenler ve köylü grupları hükümete karşı ortak hareket etmeye başladı.

MAAŞ ARTIŞI TALEP EDİLİYOR

Bolivya İşçi Merkezi ile öğretmen sendikaları maaş artışı talebinde bulunurken, kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler ve köylüler akaryakıt krizinin çözülmesini istiyor. Madencilik sektöründeki bazı gruplar ise yeni maden sahalarına erişim için hükümetle doğrudan müzakere yürüttüklerini açıkladı.

Gösterilere, eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin de katıldığı belirtildi. Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete sert tepki göstererek, “Halkın neoliberal düzene karşı yükselttiği sesi baskıyla susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET ESKİ DEVLET BAŞKANINI SUÇLADI

Siyasi gözlemciler, Meclis’te güçlü desteğe sahip olmayan Paz yönetiminin artan toplumsal baskı karşısında zorlandığını belirtti. Son günlerde farklı toplumsal kesimlerin de protestolara katılmasıyla birlikte ülkedeki siyasi krizin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Hükümet ise protestoların arkasında Evo Morales yanlılarının bulunduğunu savunarak olayların organize şekilde büyütüldüğünü iddia etti. Buna rağmen sokaklardaki öfke dinmezken, Bolivya’da önümüzdeki günlerde gerilimin daha da artabileceği belirtildi.