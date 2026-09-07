Görenler gözlerine inanamadı! Trump artık esmer

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır değişmeyen imajının en dikkat çekici parçalarından biri olan saçları, bu kez alışılmadık bir görüntüyle gündeme geldi. Trump'ın 4 Eylül'de New Jersey'deki Morristown Municipal Havalimanı'nda Air Force One'dan inerken çekilen fotoğraflarında saçlarının her zamanki altın sarısı tonundan oldukça koyu, kahverengiye yakın bir renkte göründüğü dikkat çekti.

SAÇ STİLİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Lacivert takım elbise ve sarı kravatıyla uçaktan inen Trump, gazetecilere el sallayarak yoluna devam etti. Ancak objektiflere yansıyan görüntülerde yalnızca saç renginin değil, saçının alışılmış biçimde geriye doğru şekillendirilme tarzının da farklılaştığı görüldü. Fotoğrafların ardından Trump'ın yeni görüntüsü kısa sürede ABD'de ve sosyal medyada gündemin eğlence başlıklarından birine dönüştü.

SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE YORUMLAR

Trump'ın değişen görünümü sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Gazeteci Aaron Rupar, fotoğrafları paylaşarak Trump'ın saçlarına ne olduğunu sorgularken, gazeteci Yashar Ali ise görüntüleri Getty Images üzerinden gördüğünü belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Gazeteci Molly Jong-Fast'ın “Trump artık esmer!” şeklindeki yorumu da dikkat çekerken, bazı kullanıcılar yeni görünümü 1970'lerin televizyon sunucularına benzetti. Yazar Anne Lamott ise Trump'ın yeni saç stilini aktör Pierce Brosnan'a benzetti.

Değişimin kalıcı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Trump, New Jersey'deki hafta sonu programında bu kez kırmızı MAGA şapkası takarak saçlarını büyük ölçüde kapattı. Bedminster'daki golf kulübünde Fox News sunucusu Bret Baier ile golf oynayan Trump'ın şapkası nedeniyle yeni saç renginin korunup korunmadığı net biçimde görülemedi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın saçlarının neden bu kadar koyu göründüğüne ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak değişikliğin zamanlaması dikkat çekti. Trump, yeni görüntülerinin ortaya çıkmasından yalnızca birkaç gün önce, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında yıllardır kendisine yöneltilen “peruk takıyor” iddialarını yeniden gündeme getirerek bunları reddetmişti.

Trump, 2 Eylül'deki konuşmasında 2024'te Ohio'daki bir seçim mitinginde yaşanan kuvvetli rüzgarı örnek göstererek, peruk kullanması halinde saçlarının o rüzgarda başında kalamayacağını savunmuş daha önce de saçlarının gerçek olduğunu göstermek için çeşitli etkinliklerde saçlarıyla ilgili espriler yapmıştı.

SAÇ BAKIMINA DİKKAT EDİYOR

Tam da bu tartışmaların üzerine, Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff'un kısa süre önce ortaya attığı başka bir iddia yeniden gündeme geldi.

Wolff, “Inside Trump's Head” podcastinde Trump'ın seyahatlerinde yanında özel bir “saç kiti” bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre kitte, Trump'ın saçının o anki rengine uyum sağlayacak şekilde farklı tonlarda küçük saç parçaları ve bunları sabitlemek için kullanılan bir yapıştırıcı bulunuyor.

Wolff, söz konusu kitin yıllardır Trump'ın seyahatlerinde taşındığını ve geçmişte bazı yardımcıların bu kitin sorumluluğunu üstlendiğini iddia etti. Hatta saç kitini taşıyan kişilerin, nükleer kodları taşıyan görevlilere yakın konumda bulunduğunu esprili bir dille anlattı.

YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Trump'ın saçları, siyasi kariyerinden çok daha uzun süredir kamuoyunun ilgisini çekiyor. Daha önce de saçlarının nasıl şekillendirildiği, renginin nasıl elde edildiği ve saçlarının doğal olup olmadığı konusunda çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Michael Wolff'un 2018'de yayımlanan kitabında da Trump'ın saç şekillendirme rutini hakkında ayrıntılar yer almış, kızı Ivanka Trump'ın babasının saçının nasıl şekillendirildiğini çevresine anlattığı aktarılmıştı. Wolff'un o dönemki anlatımında saç renginin kullanılan erkek saç boyası ürününün bekletilme süresine göre daha koyu hale gelebildiği iddiası da yer almıştı.

KALICI BİR STİL Mİ?

Trump'ın saçları 2019'da da alışılmış görünümünden farklı şekilde geriye doğru taranmış halde görüntülenmiş ve kısa süreli değişiklik yine kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak o dönemki farklı stil uzun sürmemiş, Trump kısa süre sonra her zamanki saç modeline dönmüştü.

Bu nedenle New Jersey'deki son görüntü, Trump'ın yıllardır koruduğu en tanınabilir fiziksel özelliklerinden birinde yeni bir değişiklik olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Şimdilik ortada resmi bir açıklama bulunmazken, Trump'ın kahverengiye yaklaşan yeni görünümünün kalıcı mı yoksa geçici bir stil değişikliği mi olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.