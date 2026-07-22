"Göbeğini saklamamış!" Başbakanın eşine yapılan yorumlar cinsiyetçilik tartışmasını alevlendirdi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın eşi Marie-France van Heel, göreve başlama töreninde giydiği açık mavi Victoria Beckham tasarımı elbiseyle ülke gündemine oturdu. Yaklaşık 850 sterlin değerindeki elbise moda sayfalarında övgü alırken, sosyal medyada ve bazı yayınlarda Van Heel'in vücut hatlarını gizlemeyen tercihine yönelik sert yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Özellikle "göbeğini gizlemediği" yönündeki yorumlar kısa sürede tartışmaya dönüştü. Bunun üzerine birçok kullanıcı ve kadın hakları savunucusu, başarılı bir kariyere sahip olan Van Heel'in görünüşü yerine mesleki başarıları ve toplumsal katkılarıyla değerlendirilmesi gerektiğini savundu. LinkedIn'de paylaşılan ve geniş yankı uyandıran bir mesajda, Cambridge mezunu, üç dil bilen, üst düzey yöneticilik yapmış ve meme kanserini atlatmış Van Heel'in yalnızca fiziksel görünümü üzerinden eleştirilmesinin cinsiyetçi bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

MODACILARDAN TAM NOT ALDI

İngiliz basınında yer alan moda analizlerinde ise Van Heel'in tercih ettiği Victoria Beckham tasarımının şık ve dikkat çekici olduğu belirtilirken, siyasi liderlerin eşlerinin kıyafetlerinin her zaman yoğun kamuoyu incelemesine maruz kaldığına dikkat çekildi.