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Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin dip arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği ilk günden itibaren kayıplara ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

9 KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

KKTC Başbakanlığı, kazada şu ana kadarki bilançoyu da paylaştı.

Buna göre 239 kişi kurtarılırken, 19 kişi hayatını kaybetti. Son bulunan naaşla birlikte kayıp kişilerin sayısının 9 olduğu bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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