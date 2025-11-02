Gazze'de can kaybı 68 bin 865'e ulaştı

Yayınlanma:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 68 bin 865'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler aktarıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 3 kişi ile yeni saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni ve 6 yaralının ulaştığı belirtildi.

gazze-1.jpg

İsrail yine ateşkes tanımadı! Gazzelilerin evlerine saldırdıİsrail yine ateşkes tanımadı! Gazzelilerin evlerine saldırdı

ATEŞKESTEN BU YANA 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 236 kişinin yaşamını yitirdiği, 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 502 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 865'e yaralıların sayısının 170 bin 670'e ulaştığı belirtildi.

gazze-2.jpg

İsrail ordusu: Gazze’den alınan 3 ceset rehinelere ait değilİsrail ordusu: Gazze’den alınan 3 ceset rehinelere ait değil

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 193'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak:AA

