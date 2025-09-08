Gazze işgal girişimindeki 100 bin İsrail askeri 2028'e kadar tedavi görecek

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaralanan 100 bin askerin tedavi sürecinin 2028’e kadar devam etmesi beklendiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi, yaralı askerlerin yaklaşık 50 bininin psikolojik sorunlar yaşadığını açıkladı. Açıklanan verşler, İsrail’in savaş tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, yaralı askerlerin tedavisi ve rehabilitasyonu için ortak bir kamu komitesi oluşturduğu bilgisi paylaşıldı. Komite, askerlerin tedavi süreçlerini, topluma kazandırılmalarını ve uzun vadeli rehabilitasyon ihtiyaçlarını takip edecek.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana 900 asker öldü, bunların 456’sı kara harekâtı sırasında hayatını kaybetti. Aynı dönemde, 6 bin 218 asker yaralandı, yaralıların 2 bin 888’i kara operasyonlarında oldu.

Ancak İsrailli uzmanlar, özellikle Gazze ve Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarda ölen ve yaralanan asker sayılarının ordunun açıkladığından çok daha yüksek olduğunu savunuyor.