Ayşenur Ezgi Eygi ölümünün birinci yılında anıldı

Batı Şeria’da bir yıl önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Amerikan-Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında ailesinin yaşadığı Didim’de anıldı.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde, 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Didim Belediyesi tarafından yapılan Ayşenur Ezgi Eygi Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi ve arkadaşları katıldı.

Anma töreni kapsamında, Filistin Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat moderatörlüğünde bir söyleşi de düzenlendi. Ayşenur’un eşi Hamid Mazhar ve dostları Samah Park Imtiaz ile Tamara Alsaied, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Atakan Yıldırım, Ayşenur’un sevdiği türkülerden biri olan Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” eserini seslendirdi.

Anma töreninde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları kaydetti:

⁠“Ne yazık ki yeni bir karanlık yüzyıl yaşıyoruz. Dünyayı daha yaşanılır kılmak yerine savaşları, çatışmaları ve ölümleri artıran otoriter liderler, insanlığı karanlığa sürüklüyor. Bu karanlık dönemin en acı tablosu, İsrail hükümetinin Filistin ve Gazze’de uyguladığı soykırımdır. Binlerce sivil yaşamını yitirdi, milyonlarca insan yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Ancak böylesi dönemlerde, zulmün karşısında cesur kahramanlar çıkar. ‘Zulüm bizdense, ben bizden değilim’ diyebilen, insanlığın onuru için duran kahramanlar… Deniz Gezmiş gibi, Ayşenur Ezgi Eygi gibi... Sevgili Ayşenur kızımız, Filistin halkıyla dayanışmak için gittiği topraklarda hedef alınarak katledildi. O, bir insan hakları savunucusuydu. Yaşam hakkı elinden alınsa da mücadelesi hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Didim Belediyesi olarak bu kahramanın adını yaşatmak için bir park açtık. Sayın Genel Başkan’ımız Özgür Özel, bu parkın yapım aşamasında da açılışında da yanımızda oldu. Bu, Filistin mücadelesine verilen desteğin en anlamlı göstergesiydi. Bugün, Ayşenur kızımızı sonsuzluğa uğurlayışımızın birinci yılı… Didim’de, halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak. Ailesine ve tüm insan hakları savunucularına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”