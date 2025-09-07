Ayşenur Ezgi Eygi ölümünün birinci yılında anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi ölümünün birinci yılında anıldı
Yayınlanma:
Batı Şeria’da geçen yıl İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Amerikan-Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında ailesinin yaşadığı Didim’de düzenlenen törenle anıldı.

Batı Şeria’da bir yıl önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Amerikan-Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün birinci yılında ailesinin yaşadığı Didim’de anıldı.

aysenur-ezgi-eygi-1.jpg

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde, 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Didim Belediyesi tarafından yapılan Ayşenur Ezgi Eygi Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

aysenur-ezgi-eygi-2.jpg

Törene Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ve Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi ve arkadaşları katıldı.

aysenur-ezgi-eygi-3.jpg

Anma töreni kapsamında, Filistin Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat moderatörlüğünde bir söyleşi de düzenlendi. Ayşenur’un eşi Hamid Mazhar ve dostları Samah Park Imtiaz ile Tamara Alsaied, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

aysenur-ezgi-eygi-4.jpg

Atakan Yıldırım, Ayşenur’un sevdiği türkülerden biri olan Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” eserini seslendirdi.

Anma töreninde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları kaydetti:

⁠“Ne yazık ki yeni bir karanlık yüzyıl yaşıyoruz. Dünyayı daha yaşanılır kılmak yerine savaşları, çatışmaları ve ölümleri artıran otoriter liderler, insanlığı karanlığa sürüklüyor. Bu karanlık dönemin en acı tablosu, İsrail hükümetinin Filistin ve Gazze’de uyguladığı soykırımdır. Binlerce sivil yaşamını yitirdi, milyonlarca insan yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Ancak böylesi dönemlerde, zulmün karşısında cesur kahramanlar çıkar. ‘Zulüm bizdense, ben bizden değilim’ diyebilen, insanlığın onuru için duran kahramanlar… Deniz Gezmiş gibi, Ayşenur Ezgi Eygi gibi... Sevgili Ayşenur kızımız, Filistin halkıyla dayanışmak için gittiği topraklarda hedef alınarak katledildi. O, bir insan hakları savunucusuydu. Yaşam hakkı elinden alınsa da mücadelesi hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Didim Belediyesi olarak bu kahramanın adını yaşatmak için bir park açtık. Sayın Genel Başkan’ımız Özgür Özel, bu parkın yapım aşamasında da açılışında da yanımızda oldu. Bu, Filistin mücadelesine verilen desteğin en anlamlı göstergesiydi. Bugün, Ayşenur kızımızı sonsuzluğa uğurlayışımızın birinci yılı… Didim’de, halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak. Ailesine ve tüm insan hakları savunucularına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”

Tören, Ayşenur Ezgi Eygi’nin heykeline bırakılan karanfillerle son buldu.

Kaynak:ANKA

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Özgür Özel tartışmalara noktayı koydu: Kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok!
Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
Kır düğünü savaş alanına döndü: Alkol tartışması silahlı çatışmaya neden oldu
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti
İstavrit tezgahları doldurdu: Fiyatlar memnun etti