Son dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İsrail'e, Gazze'deki soykırım sebebiyle silah ambargosu uygulamaya başladıklarını resmen duyurdu. Sanchez, Tel Aviv'e ambargo dışında Tel Aviv'e yönelik farklı yaptırımlar ve Filistin'e desteğin artırılacağını da açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin bir süredir gündeminde olan Gazze'de soykırım yürüten İsrail'e yönelik silah ambargosunu resmen duyurdu. Buna göre İspanya "Gazze'deki soykırım sebebiyle" İsrail'e silah ambargosu uygulayacak ve İsrail'e yakıt taşıyan gemilerin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

Sanchez yaptırımlara ilişkin "Gazze'deki soykırımı durdurmak, faillerinden hesap sormak ve Filistin halkına desteğimizi göstermek için" dedi.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KARŞI'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e giden silahların İspanya topraklarından geçişini engellemek de dahil olmak üzere, İsrail'e silah ambargosu uygulandığını açıkladı.

Sanchez, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazze’deki soykırıma karşı” İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Silah nakliyesini durdurmanın yanı sıra, İspanya Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) mali desteğini artırmayı da taahhüt etti.

Bu yaptırımın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsaması öngörülüyor.

Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırım kararlarının yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SOYKIRIMA 'ORTAK' OLAN KİŞİLER ÜLKEYE GİREMEYECEK

Ayrıca İspanya, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere ambargo uygulayacak.

Ayrıca Gazze’deki soykırıma ortak olduğu düşünülen kişiler İspanya’ya giremeyecek.

SAVAŞ SUÇLARINA KATILANLAR İSPANYA'YA GİREMEYECEK

Sanchez İsrail'e yönelik soykırım yaptırımlarını şu ifadelerle duyurdu:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında (Moncloa) soru almadan İsrail'e karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

"İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir." diyen Sanchez, "İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor.

İspanya, Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı." açıklamasında bulundu.

Ekim 2023'ten beri fiilen yürürlükte olan İsrail'e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanması ilk adım olacak. Bu kraliyet kararnamesi, İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal ve kalıcı olarak yasaklayacak

Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişi de yasaklanacak."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi-AA

