İspanya Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Başbakan Pedro Sanchez'i antisemitizmle suçlaması ve iki bakanın ülkeye girişini yasaklamasının ardından, Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “İspanya'ya yönelik iftira niteliğindeki suçlamalar ve ülkemizin hükümetinin iki üyesine karşı kabul edilemez yasaklamalar karşısında” bu kararı aldığını belirtti.

İSRAİL YAPTIRIMA MİSİLLEME YAPMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Pazartesi günü, Gazze'deki “soykırımı durdurmak” amacıyla alınan bir dizi önlemin parçası olarak İsrail'e silah ve mühimmat satışının kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca İsrail'in soykırımına destek veren kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını ve İspanya'nın deniz ve hava sahasını İsrail'e petrol ve silah götüren hiçbir taşıta izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Buna karşılık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İspanya hükümetini “antisemitik” olmakla suçlayarak, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun “İsraillilere karşı terörizm ve şiddeti destekledikleri” gerekçesiyle İsrail'e girişlerini yasaklamıştı.

Son dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladı