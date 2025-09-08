İspanya Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı

İspanya Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İspanya, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma yönelik yaptırımların Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanmasının ve İsrail tarafından anti semitizmle suçlanmasının ardından başkent Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez'i geri çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Başbakan Pedro Sanchez'i antisemitizmle suçlaması ve iki bakanın ülkeye girişini yasaklamasının ardından, Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “İspanya'ya yönelik iftira niteliğindeki suçlamalar ve ülkemizin hükümetinin iki üyesine karşı kabul edilemez yasaklamalar karşısında” bu kararı aldığını belirtti.

İSRAİL YAPTIRIMA MİSİLLEME YAPMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Pazartesi günü, Gazze'deki “soykırımı durdurmak” amacıyla alınan bir dizi önlemin parçası olarak İsrail'e silah ve mühimmat satışının kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca İsrail'in soykırımına destek veren kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını ve İspanya'nın deniz ve hava sahasını İsrail'e petrol ve silah götüren hiçbir taşıta izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Buna karşılık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İspanya hükümetini “antisemitik” olmakla suçlayarak, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun “İsraillilere karşı terörizm ve şiddeti destekledikleri” gerekçesiyle İsrail'e girişlerini yasaklamıştı.

Son dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladıSon dakika | İspanya İsrail'e silah ambargosunu açıkladı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Dünya
Trump gözünü şimdi de Chicago'ya dikti
Trump gözünü şimdi de Chicago'ya dikti
Hırsızlık zanlıları yemek molasında yakalandı
Hırsızlık zanlıları yemek molasında yakalandı