Hamas Gazze'de kalıcı ateşkes için şartını açıkladı

Yayınlanma:
Hamas, Gazze'de kalıcı bir ateşkese yönelik tüm önerilere açık olduğunu tekrardan vurguladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, insani yardımlara koşulsuz erişim ve kapsamlı bir esir takası sağlayacak her türlü öneriye açığız" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL’İN YANITI BEKLENİYOR

Açıklamada Hamas, 18 Ağustos'ta diğer Filistinli gruplarla birlikte onay verdiği teklife bağlılığını yineledi. Örgüt, arabulucuların bu önerisini kabul etmesine rağmen İsrail'in aynı şartları taşıyan teklife henüz yanıt vermediğini vurguladı.

Hamas'ın önerisi, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların salınmasını, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını içeriyor. Örgüt, bu kapsamlı anlaşmanın bölgede kalıcı bir ateşkesin temelini oluşturabileceğini belirtiyor.

İSRAİL BASKILARA RAĞMEN SOYKIRIMI DURDURMUYOR

Uluslararası toplumun artan baskısına rağmen taraflar arasında henüz somut bir uzlaşı sağlanamazken, Hamas bu açıklamasıyla diplomatik çözüm kapısını açık tutuyor. İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

