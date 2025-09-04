Trump'ın çağrısına Hamas'tan yanıt

Rişk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a 20 esiri serbest bırakma çağrısına yanıt olarak yaptığı açıklamada, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul ettiğini, ancak Netanyahu'nun bu öneriye yanıt vermediğini belirtti.

'ASIL ENGELLEYEN NETANYAHU'DUR'

Hamas'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu tekrarlayan Rişk, "Esir takası ve ateşkes anlaşmalarını asıl engelleyen Netanyahu'dur ve o, sonu olmayan bir savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT

Öte yandan Hamas'ın daha önce yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli mahkûmların serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını içeren kapsamlı bir ateşkes önerisi sunduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Hamas'a 20 esiri serbest bırakma çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek" demişti.

