Trump'ın çağrısına Hamas'tan yanıt

Trump'ın çağrısına Hamas'tan yanıt
Yayınlanma:
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ateşkes ve esir takası görüşmelerinin önündeki ana engel olarak gösterdi.

Rişk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a 20 esiri serbest bırakma çağrısına yanıt olarak yaptığı açıklamada, Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul ettiğini, ancak Netanyahu'nun bu öneriye yanıt vermediğini belirtti.

'ASIL ENGELLEYEN NETANYAHU'DUR'

Hamas'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu tekrarlayan Rişk, "Esir takası ve ateşkes anlaşmalarını asıl engelleyen Netanyahu'dur ve o, sonu olmayan bir savaş istiyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT

Öte yandan Hamas'ın daha önce yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli mahkûmların serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını içeren kapsamlı bir ateşkes önerisi sunduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Hamas'a 20 esiri serbest bırakma çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek" demişti.

Trump Hamas'a çağrı yaptı: İşler hızla değişecekTrump Hamas'a çağrı yaptı: İşler hızla değişecek

Harvard'a göre ABD'de Z kuşağı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyorHarvard'a göre ABD'de Z kuşağı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Dünya
Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor
Müzede 456 milyonluk soygun: Polis her yerde arıyor
M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi
M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi