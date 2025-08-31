Harvard'a göre ABD'de Z kuşağı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Harvard'a göre ABD'de Z kuşağı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor
Yayınlanma:
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir anket çalışması kapsamında ABD'de 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor.

ABD'de yapılan bir anket, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail-Hamas çatışmasında Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketinin 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmenle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

YAŞ ARTTIKÇA İSRAİL'E DESTEK ARTIYOR

Ankete göre, 18-24 yaş aralığındaki genç seçmenlerin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti. Yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek oranlarının arttığı gözlendi.

Buna göre 25-34 yaş grubunda İsrail destekçileri yüzde 65, 35-44 yaş grubunda yüzde 70, 45-55 yaş grubunda yüzde 74, 55-64 yaş grubunda ise yüzde 84 olarak ölçüldü. Anket, ABD'de yaş ilerledikçe İsrail'e desteğin arttığını gösterdi.

Mahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısıMahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısı

Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladıHamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

