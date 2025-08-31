Harvard'a göre ABD'de Z kuşağı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail-Hamas çatışmasında Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketinin 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmenle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

YAŞ ARTTIKÇA İSRAİL'E DESTEK ARTIYOR

Ankete göre, 18-24 yaş aralığındaki genç seçmenlerin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti. Yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek oranlarının arttığı gözlendi.

Buna göre 25-34 yaş grubunda İsrail destekçileri yüzde 65, 35-44 yaş grubunda yüzde 70, 45-55 yaş grubunda yüzde 74, 55-64 yaş grubunda ise yüzde 84 olarak ölçüldü. Anket, ABD'de yaş ilerledikçe İsrail'e desteğin arttığını gösterdi.

