Mahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısı

Mahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısı
Yayınlanma:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kapsamında yapılan bilgilendirmede Abbas'ın Hamas'ın Gazze yönetimini Filistin Devleti'ne devretmesi için çağrısını yinelediği aktarıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hamas'ın Gazze'nin yönetimini Filistin Devleti'ne bırakması gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Abbas, görüşmede, ‘uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının önemini’ kaydetti.

Abbas ‘Gazze’de derhal ateşkes sağlanmasının, kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin öncelikli olduğunu’ söyledi.

İSPANYA'DAN FİLİSTİN'E DESTEĞİN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

Filistin Devleti’nin, 2007 ortalarından bu yana Hamas’ın kontrolünde olan Gazze’deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine değinerek, alıkonulan Filistin gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve Filistin’deki Hıristiyan ile İslami kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez ise ülkesinin Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni tanıdığını hatırlatarak, iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının öneminin altını çizdi.

ABD'den Filistin BM heyetine vize engeliABD'den Filistin BM heyetine vize engeli

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Trump itiraf etti: Başardığımı sanmıştım
Trump itiraf etti: Başardığımı sanmıştım
Kahire seferinde tren raydan çıktı: 103 yaralı
Kahire seferinde tren raydan çıktı: 103 yaralı
Beyaz Saray'a Gazze baskısı sürüyor: Senatörlerden Rubio’ya mektup
Beyaz Saray'a Gazze baskısı sürüyor: Senatörlerden Rubio’ya mektup