Mahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Hamas'ın Gazze'nin yönetimini Filistin Devleti'ne bırakması gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Abbas, görüşmede, ‘uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının önemini’ kaydetti.

Abbas ‘Gazze’de derhal ateşkes sağlanmasının, kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin öncelikli olduğunu’ söyledi.

İSPANYA'DAN FİLİSTİN'E DESTEĞİN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

Filistin Devleti’nin, 2007 ortalarından bu yana Hamas’ın kontrolünde olan Gazze’deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine değinerek, alıkonulan Filistin gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve Filistin’deki Hıristiyan ile İslami kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Sanchez ise ülkesinin Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni tanıdığını hatırlatarak, iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının öneminin altını çizdi.

