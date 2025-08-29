ABD'den Filistin BM heyetine vize engeli

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu öncesi Filistin heyetinin vize taleplerinin reddedildiğini duyurdu. BM zirvesinde İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke Filistin'i tanıyacağını açıklamıştı.

Eylül ayında yapılacak ve birçok Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batı ülkesinin Filistin'i tanıyacağını duyurduğu Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi ABD'ye vize talebinde bulunan Filistin heyetinin başvurusu reddedildi.

ABD'NİN 'TERÖRİST' YASASINA DAYANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, karara Filistin devletinin tanınmasını yasaklayan ve Filistin Yönetimi'nin ABD'nin terörist olarak belirlediği kişi ve kurumlara “öldürme karşılığı ödeme” yaptığı iddiasıyla yaptırım uygulayan uzun süredir yürürlükte olan bir ABD yasasını gerekçe gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerinin vizelerini reddediyor ve iptal ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

