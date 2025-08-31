Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı

Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı
Yayınlanma:
Hamas, İsrail'in hava saldırısında öldürdüğünü açıkladığı Gazze'deki lideri Muhammed Sinwar'ın ölümünü üç aydan fazla bir süre sonra teyit etti.

Hamas tarafından cumartesi günü yayımlanan fotoğraflarda, Sinwar'ın "askeri konseyin şehitleri" olarak tanımlanan diğer siyasi ve askeri liderlerle birlikte gösterildiği görüldü.

Muhammed Sinwar, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı, Gazze’de devam eden soykırımın bahanesi olan operasyonun planlayıcısı olmakla suçladığı Yahya Sinwar'ın küçük kardeşiydi.

Kendisinin, Komutan Muhammed Deif'in ölümünden sonra El Kassam Tugayları'nın askeri konseyini yönettiği bildirildi.

İSRAİL 13 MAYIS’TA İDDİA ETMİŞTİ

İsrail, haziran ayında Gazze'nin merkezindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altındaki bir tünelde Muhammed Sinwar'ın cansız bedenini tespit ettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, Sinwar'ı 13 Mayıs'ta "etkisiz hale getirdiklerini" açıklamıştı.

SOYKIRIMDA 63 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın ve Birleşmiş Milletler'in güvenilir bulduğu verilere göre ise İsrail'in soykırımı kapsamındaki saldırılarda çoğu sivil ve çocuk olmak üzere en az 63 bin 371 Filistinli öldürüldü.

NYT açıkladı: İsrail Sinvar'a esirlerin ölmesini göze alarak saldırı düzenlediNYT açıkladı: İsrail Sinvar'a esirlerin ölmesini göze alarak saldırı düzenledi

Yahya Sinvar’ın kardeşi, Hamas Lideri Muhammed Sinvar ölü bulunduYahya Sinvar’ın kardeşi, Hamas Lideri Muhammed Sinvar ölü bulundu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

