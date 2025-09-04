Trump Hamas'a çağrı yaptı: İşler hızla değişecek

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başladığı saldırılar kapsamında Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım devam ediyor.

İsrail Gazze şehrinin ele geçirilmesini öngören genişletilmiş işgal planını onaylarken, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti de Gazze’de savaşı tamamen bitirip Hamas’ın elindeki rehineleri tamamen teslim edeceği koşulları dışında hiçbir geçici anlaşma yapmayacaklarını belirtiyor.

'2, 5, 7 DEĞİL TAMAMI'

Son olarak ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakması talep edildi.

ABD Başkanı kendi sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’ın tüm esirleri bırakması halinde durumun “hızla” değişeceğini söyledi.

“Hamas'a 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) DERHAL geri vermesini söyleyin, o zaman işler hızla değişecek. BU DURUM SONA ERECEK!”

