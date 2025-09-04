Trump Hamas'a çağrı yaptı: İşler hızla değişecek

Trump Hamas'a çağrı yaptı: İşler hızla değişecek
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal ve soykırımıyla devam eden savaş hakkında bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakması halinde durumun hızla değişeceğini iddia etti.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başladığı saldırılar kapsamında Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım devam ediyor.

İsrail Gazze şehrinin ele geçirilmesini öngören genişletilmiş işgal planını onaylarken, Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti de Gazze’de savaşı tamamen bitirip Hamas’ın elindeki rehineleri tamamen teslim edeceği koşulları dışında hiçbir geçici anlaşma yapmayacaklarını belirtiyor.

'2, 5, 7 DEĞİL TAMAMI'

Son olarak ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakması talep edildi.

ABD Başkanı kendi sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Hamas’ın tüm esirleri bırakması halinde durumun “hızla” değişeceğini söyledi.

“Hamas'a 20 rehinenin tamamını (2, 5 veya 7 değil!) DERHAL geri vermesini söyleyin, o zaman işler hızla değişecek. BU DURUM SONA ERECEK!”

Trump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulunduTrump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulundu

Pedofil Epstein davasında 33 bin sayfalık kayıt yayımlandı: Trump'ın ismi de geçiyorduPedofil Epstein davasında 33 bin sayfalık kayıt yayımlandı: Trump'ın ismi de geçiyordu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

