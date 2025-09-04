Trump’ın Harvard tehdidine yargı freni: Fon kesintisi anayasaya aykırı bulundu

Boston’daki bir federal yargıç ABD Başkanı Donald Trump’ın Harvard Üniversitesi’ne yönelik baskıları kapsamında uyguladığı fon kesintilerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Kararla birlikte üniversitenin tehdit altındaki 2,2 milyar dolara yakın fonu alabilmesinin önü açıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI BULUNDU

ABD basınında yer alan haberlere göre, Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesinin ve çalışanlarının Trump'ın kararına karşı açtığı dava hakkında kararını açıkladı.

84 sayfalık kararda, Trump'ın bu hamlesinin anayasanın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğunu belirtildi. Yargıç, fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmetti.

‘ANTİSEMİTİZM MASKE OLARAK KULLANILDI’

Trump yönetiminin Filistin’de soykırım yürüten İsrail’e karşı Gazze’ye destek eylemlerinin yapıldığı Harvard'ın antisemitizm ile mücadelede geç kaldığı iddiasıyla fonları kesmesi hukuksuz bulundu.

Yargıç Burroughs, gerekçesinde "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor" dedi.

TRUMP’IN HARVARD’A BASKISI

Beyaz Saray, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'deki soykırıma karşı, destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etti.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve devam eden 60 milyon dolarlık sözleşmelerin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

