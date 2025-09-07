ABD ile Hamas arasında görüşmeler yeniden başladı

Yayınlanma:
ABD yönetimi ile Hamas arasında kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başladığı açıklandı.

İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için ABD yönetimi ile Hamas arasında son dönemde kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başladığı duyuruldu.

'WASHINGTON İLE HAMAS ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI'

Israel Hayom gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hamas ile ABD yönetimi arasındaki görüşmeler yeniden başladı.

Haberde, Washington ile Hamas arasındaki temaslar yeniden başlasa da ABD yönetiminin İsrail’in Gazze'ye yönelik ilerleyişini engellemeyeceği vurgulandı.

Görüşmelerin yeniden başlamasının, arabulucular Mısır ve Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmek için bir formül bulamamasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

ABD'nin tutumunun "savaşın ancak tüm esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden kapsamlı bir anlaşmayla sona erdirilebileceği" görüşüne dayandığı aktarılan haberde, Washington'ın bu çerçevede İsrail ile acil bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiği mesajını verdiği ifade edildi.

yeni-proje-13.jpg

TRUMP ESİR TAKASI KONUSUNDA MÜZAKERELERİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

Kaynak:AA

