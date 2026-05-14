Filistinli tutuklulara yönelik işkence iddiaları gündem olmuştu! Netanyahu dava için düğmeye bastı

Uluslararası basında yankı uyandıran yeni bir araştırma, İsrail’in gözaltı merkezlerinde Filistinli tutuklulara yönelik muameleye ilişkin ağır iddiaları gündeme taşımıştı. The New York Times köşe yazarı Nicholas Kristof tarafından hazırlanan dosyada, farklı dönemlerde serbest bırakılan Filistinlilerin aktardığı benzer deneyimlere yer verilmişti.

CEZAEVLERİNDE İNSANLIK SUÇU

Haberde görüşlerine başvurulan çok sayıda kişi, gözaltı sürecinde fiziksel kötü muamele, aşağılayıcı aramalar ve cinsel şiddet tehdidine maruz kaldıklarını öne sürdü. Tanık anlatımları, olayların tekil vakalardan ziyade “sistematik bir uygulama şüphesi” doğuracak kadar benzerlik gösterdiği yönünde yorumlandı.

Araştırmada yer alan iddialar arasında, bazı gözaltı merkezlerinde mahkumların uzun süreli çıplak aramalara zorlandığı, psikolojik baskı altında bırakıldığı ve insan onurunu hedef alan uygulamalara maruz kaldığı yönündeki ifadeler dikkat çekti.

"ÜLKE İTİBARIMIZI HEDEF ALIYOR"

Söz konusu yayın sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haberi “asılsız ve tek taraflı” olarak nitelendirerek hukuki adım atılacağını açıkladı. İsrail hükümeti, yayınlanan içeriğin ülke itibarını hedef aldığını savunurken, uluslararası basın özgürlüğü çevreleri ise sürecin ifade özgürlüğü açısından risk taşıyabileceğini belirtti.

Öte yandan bölgede faaliyet gösteren bazı sivil toplum ağları ve insan hakları izleme kuruluşlarının geçmiş raporlarında da benzer iddialara yer verilmişti.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte konu, yalnızca bir medya krizi olmaktan çıkarak İsrail-Filistin geriliminde yeni bir diplomatik başlık haline gelmiş durumda.