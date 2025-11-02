Filistinli esirlere cinsel istismar ortaya çıkmıştı: Netanyahu'da açıklama geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze uğradığını gösteren görüntüleri ortaya çıkarmasına tepki gösterdi.

Netanyahu, olayı “İsrail devletine yönelik büyük bir kara propaganda” olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, İsrail’in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı belki de en şiddetli kara propaganda saldırısıdır. Bu olayın bağımsız bir soruşturma gerektirdiğini düşünüyorum.”

SİYASİLER SESSİZ, BAŞSAVCI İSTİFA ETTİ

İsrail’de hükümet ve muhalefet kanadından birçok siyasetçi, olayın kendisine değil, görüntülerin sızdırılmasına tepki gösterdi.

Gazze’den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esirin tecavüze uğradığına dair görüntüler, Askeri Başsavcı Tomer-Yerushalmi tarafından basına sızdırılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, İsrail ordusu içinde ve hükümet çevrelerinde başsavcıya yönelik yoğun baskılar artarken, Tomer-Yerushalmi istifa etmek zorunda kaldı.

"AMERİKALI DOSTLARIMIZI BİLGİLENDİRİYORUZ, ANCAK ONLARDAN İZİN ALMIYORUZ"

Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde artık ABD'den bağımsız adım atamadığı yönündeki iç kamuoyunda giderek artan eleştiriler hakkında, "Amerikalı dostlarımızı bilgilendiriyoruz, ancak onlardan izin almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılacağını ve Gazze'nin askerden arındırılacağını iddia eden Netanyahu, "Bu, Başkan Trump ile paylaştığım bir anlayış ve bizler net bir çerçeveye göre hareket ediyoruz." dedi.

Ateşkese rağmen hava saldırılarının olduğu Lübnan'a ilişkin Netanyahu, "Lübnan hükümetinin taahhütlerini yerine getirmesini, Hizbullah'ı silahsızlandırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, saldırıları yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, Lübnan'ın İsrail için "yeni bir cephe haline gelmesine izin vermeyeceklerini ve gerekli önlemleri" alacaklarını savundu.

İsrail güvenlik kabinesi, perşembe günü Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırma konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.