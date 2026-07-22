Erkeklere şort serbestisine epilasyon şartı

Yaz sıcaklarının rekor seviyelere ulaştığı Japonya’da, erkek çalışanlar iş yerlerinde her zamankinden daha rahat kıyafetlerle görülmeye başladı. Tokyo Metropol Hükümeti, şirket çalışanlarını geleneksel takım elbise ve kravat ikilisini bırakarak tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha gündelik kıyafetleri tercih etmeye teşvik ediyor.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, artık ülkede her yıl geleneksel hale gelen yazlık giyim kolaylığı uygulamasını genişletmek amacıyla Nisan ayında "Tokyo Cool Biz" projesini hayata geçirdi. Uygulamanın dördüncü ayında, ofislerde şort giyilmesine izin verilmesi kamuoyunda farklı tepkilerle karşılaşıyor.

Tokyo Valisi Yuriko Koike

KADIN ÇALIŞANLAR EŞİTSİZLİKTEN VE GÖRSEL RAHATSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Gevşetilen kıyafet kurallarından memnun olan çalışanlar daha konforlu bir çalışma ortamına kavuştuklarını belirtirken, bazı kesimler uygulamanın kadınlara karşı adaletsiz olduğunu savunuyor. Resmi bir zorunluluk olmamakla birlikte, geleneksel Japon ofis kültüründe kadınların bacaklarını açıkta bırakan kıyafetler giydiklerinde çorap giymeleri beklenmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra bazı kadın çalışanlar, erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmekten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. İnternet ortamında türetilen ve "bacak kılı rahatsızlığı" anlamına gelen "sunehara" terimi de bu tartışmalarla birlikte yaygınlaşıyor.

Tokyo Metropol Hükümeti Çevre Yetkilisi Noboru Watanabe konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, "Amacımız insanlara ne giyeceklerini dikte etmek değil, aşırı sıcaklarda alternatif sunmaktır. İş kıyafeti çevrendekileri rahatsız etmediği sürece bir sorun yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ: LAZER EPİLASYON TALEBİ ARTTI

Gorilla Clinic tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen bir araştırma, halkın %53,5’inin yazın işe şortla gidilmesine karşı olduğunu, %46,5’inin ise bu tavsiyeyi desteklediğini gösterdi. Şort kullanımına karşı çıkan hem erkek hem de kadın katılımcıların en büyük gerekçesi ise vücut hatları ve vücut kıllarına dair çekinceler oldu. Kadın katılımcıların karşıt görüşte çoğunluğu oluşturması, erkek meslektaşlarının çıplak bacaklarını görme konusunda daha çekimser olduklarına işaret ediyor.

Son yıllarda özellikle start-up ve teknoloji şirketlerinde gündelik giyim yaygınlaşmış olsa da, Tokyo Hükümeti'nin son tavsiyesi bu durumu toplumsal olarak daha kabul edilebilir hale getirdi. Gorilla Clinic Direktörü Akifumi Funatsu, kliniğe başvuran erkek danışan sayısında artış olduğunu belirtti. Funatsu, erkeklerin sadece estetik kaygılarla değil, "şort giyerken toplum kurallarına uymak" ve çevresindekileri rahatsız etmemek adına lazer epilasyon yöntemine başvurduklarını söyledi.

20 YILLIK GELENEK

Yazlık giyim esnekliği ilk olarak 2005 yılında, dönemin Çevre Bakanı olan Yuriko Koike tarafından gündeme getirilmişti. Koike, şirket çalışanlarını kısa kollu gömlekler giymeye teşvik etmek amacıyla "Cool Biz" adlı ulusal bir enerji tasarrufu kampanyası başlatmıştı. Dönemin Başbakanı Junichiro Koizumi’nin de katıldığı bu uygulama, devlet kademesinde hızla karşılık bulmuştu.

Mart 2011’deki Tohoku depremi ve tsunamisinin ardından ise hükümet, hem iş yerlerinde hem de evlerde enerji tüketimini kısmak amacıyla rehberi genişleterek "Super Cool Biz" uygulamasını devreye sokmuştu.

REKOR SICAKLAR VE HAYATİ RİSKLER

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Japonya da Orta Doğu’daki dalgalanmaların tetiklediği enerji krizinin yanı sıra rekor sıcaklarla mücadele ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, termometrelerin 40°C’yi aştığı günler için "son derece tehlikeli sıcak gün" anlamına gelen "kokusho-bi" ifadesini kullanarak halkı uyarıyor.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın son verilerine göre, yalnızca 6-12 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte sıcak çarpması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 4.580 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

HALK YENİ TEKNOLOJİLERLE SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yetkililerin bol su tüketimi ve klima kullanımı yönündeki hayati uyarılarının yanı sıra vatandaşlar serinlemek için yeni nesil ürünlere yöneliyor. Dahili fanı bulunan kıyafetler, tek kullanımlık serinletici mendiller, UV korumalı şemsiyeler ve taşınabilir el vantilatörleri ülke genelinde en çok satan ürünler arasında yer alıyor.

Japonya Afet Azaltma Akademik Ağı uzmanları, vücudun yüksek sıcaklıklara uyum sağlamasının birkaç hafta sürebileceğine dikkat çekerek "sıcaklığa iklimlendirme" sürecinin önemini vurguluyor. Uzmanlar, sıcak çarpmasını önlemek için henüz esas yaz sıcakları bastırmadan, yağmurlu mevsim boyunca hazırlık yapılması gerektiğini belirtiyor. Ülkede yüksek nem oranının terin buharlaşmasını zorlaştırması da vücudun doğal soğuma mekanizmasını olumsuz etkiliyor.