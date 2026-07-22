Epstein dosyalarının kilit ismi evinde ölü bulundu

Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağıyla bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Daniel Siad, Fransa'da yaşamını yitirmiş halde bulundu. İsveç vatandaşı olan 69 yaşındaki Siad'ın, 20 Temmuz'da Paris'e bağlı Hauts-de-Seine bölgesindeki Colombes kentindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Siad'ın ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DOSYALARDA 2 BİNDEN FAZLA KEZ ADI GEÇİYORDU

Daniel Siad'ın adı, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkında hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan belgelerde dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Mahkeme kayıtları ve yazışmalar, Epstein'in genç kadınlara ulaşmak için Siad'la yoğun şekilde iletişim kurduğunu ve onu aracı olarak kullandığı iddialarını gündeme taşımıştı.

Kamuoyuna açıklanan yazışmalarda, Siad'ın Epstein'e modellik yapmaya istekli reşit olmayan kız çocuklarından söz ettiği öne sürülürken, bu içerikler Epstein ağına ilişkin en çarpıcı iddialar arasında gösterilmişti. Belgelerde Daniel Siad'ın adının toplam 2 bin 90 kez geçtiği belirtiliyor.

ORTAĞI DA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Siad'ın ayrıca Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile birlikte çalıştığı da biliniyordu. Brunel, çocuklara ve genç modellere yönelik cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Fransa'da tutuklu bulunduğu sırada 2022 yılında cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Daniel Siad ise yalnızca Epstein bağlantısı nedeniyle değil, Fransa'da hakkında yürütülen cinsel şiddet suçlamalarına ilişkin soruşturmalar nedeniyle de adli makamların radarındaydı. Ölümünün bu soruşturmalarla bağlantılı olup olmadığına dair ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.