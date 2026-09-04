Dünyanın en sıradan plajına girmek için 400 bin dolar istiyorlar

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Martha's Vineyard adasında özel sahillere girişi sağlayan asma kilit anahtarları açık piyasada 400 bin dolara alıcı buluyor. Temelleri 1950'lere dayanan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bu anahtarlar, adanın en belirgin zenginlik simgesi sayılıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre yaklaşık 200 kilometrelik kıyı şeridine sahip adada halka açık ve kasaba sakinlerine ayrılmış sahillerin yanı sıra 20'den fazla özel plaj bulunuyor. Chilmark bölgesindeki Black Point Beach gibi korunaklı kıyılara açılan ahşap çit kapılarını yalnızca bu anahtarlara sahip mülk sahipleri geçebiliyor.

70 YILLIK AYRICALIĞIN FİYATI

Anahtarlı giriş sistemi 1950'li yıllarda kuruldu ve o günden bu yana adanın en bilinen statü göstergelerinden birine dönüştü. Anahtar sahipleri özellikle yoğun yaz aylarında kalabalıktan uzak sahillerde neredeyse boş otoparkları ve sessiz kumsalları kullanma ayrıcalığından yararlanıyor.

HER YIL SADECE BİRKAÇI EL DEĞİŞTİRİYOR

Kuşaktan kuşağa miras olarak devredilen anahtarlardan serbest piyasada her yıl yalnızca birkaçı satışa çıkıyor. Bir gayrimenkule bağlı olarak satıldığında evin değerine yüz binlerce dolar ekleyen bu anahtarlara ulaşmanın en kestirme yolu, halihazırda anahtar hakkı bulunan bir konutu satın almaktan geçiyor.

'TOPLUMUN ALEYHİNE BİR TEKELLEŞME'

ABD'deki bazı eyaletler kıyıların özelleştirilmesini yasaklarken Massachusetts yasaları kıyı şeridinde özel mülkiyete ve özel plaj işletimine olanak tanıyor. Fiyatları nedeniyle çoğu kişinin erişemediği bu anahtarlar yerel halk arasında da tepki çekiyor.

Bazı ada sakinleri, zengin ikinci konut sahiplerinin adanın en değerli doğal kaynaklarından birini toplumun aleyhine tekeline aldığını savunuyor.