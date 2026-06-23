Bu yolda terlikle gezen 132 bin TL ceza yiyecek

İtalya'nın kuzeyinde bulunan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Cinque Terre Milli Parkı, uygunsuz ayakkabı seçerek patikalara çıkan ziyaretçileri için yeni bir kural getirdi.

Park yönetimi tarafından belirlenen karar kapsamında, dağ yolları ve yürüyüş parkurlarında terlik, arkası açık sandalet ya da düz tabanlı ve dayanıksız ayakkabılarla yürüyüş yapılması kesin olarak yasaklandı.

132 BİN TL CEZASI VAR

Kurallara uymayan ve uyarılara rağmen terlik ile yürümekte ısrar eden ziyaretçilere, 50 Euro’dan başlayıp 2 bin 500 Euro’ya (yaklaşık 132 bin TL) kadar ağır para cezaları kesilecek.

Milli park bünyesinde çalışan güvenlik güçleri ve personeller, yürüyüş rotalarında sıkı denetim yaparken, uygun dağ ve spor ayakkabısı bulunmayan ve patikalara girmeye çalışan tatilcilere anında müdahale ediyor.

8 SAAT SÜREN ROTADA SIKI DENETİM

Park sınırları içerisinde yer alan ve beş tarihi köyü birbirine bağlayan, tamamlanması yaklaşık 8 saat süren ünlü “Mavi Patika” gibi zorlu rotalarda bu kurallar tavizsiz şekilde uygulanıyor. Yetkililer, yasağın köy merkezlerini kapsamadığını ancak engebeli ve riskli arazilerde hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak hem de olası acil kurtarma operasyonlarını önlemek amacıyla bu önlemin zorunlu olduğunu ifade ediyor.