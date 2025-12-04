Dubai çölünde kan donduran infaz: Rus kripto milyoneri ve eşi parçalanıp betona gömüldü

Dubai’de Rus kripto milyoneri Roman Novak ve eşinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, ters giden bir fidye planının, vahşi işkence ve parçalamayla sonuçlanan korkunç detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz ay Dubai’de bir çölde parçalanmış halde bulunan Rus kripto milyoneri Roman Novak ve eşi Ana’nın vahşice katledilmesine ilişkin şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; fidye planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Roman ve Ana, öldürülmeden hemen önce birbirlerine yapılan işkenceyi izlemeye zorlandılar.

ÇÖLDE ÜZERLERİNE BETON DÖKÜLDÜ

Rus medya organı Komsomolskaya Pravda’ya dayandırılan bir rapora göre, çift Dubai’de bir çöle gömülmeden önce "parçalandı ve üzerlerine beton döküldü". Çift, Ekim ayı başlarında Dubai’nin dağlık tatil bölgesi Hatta’daki bir göl kenarında "kimliği belirsiz yatırımcılarla" buluşmak üzere yola çıktıklarında kayıplara karışmıştı. Çiftin kalıntıları, kaybolduktan birkaç gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi tarafından bulundu.

YATIRIMCI KILIĞINDA TUZAK

Soruşturma raporu, Novak ve Ana’nın, potansiyel yatırımcı kılığındaki Rus erkekler tarafından kiralanan bir villaya çekildiğine işaret ediyor. Olayla ilgili olarak eski bir polis memuru olan Konstantin Shakht ile Yury Sharypov ve Vladimir Dalekin isimli Rus vatandaşları suçlanarak tutuklandı.

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan isimsiz bir kaynak, vahşetin boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Çift işkence gördü ve kripto para cüzdanlarının şifrelerini vermeye zorlandı. İlginçtir ki, bu gaspçı üçlü ellerine hiçbir şey geçiremedi; kolluk kuvvetleri şahısların üzerinde herhangi bir para veya değerli varlık bulamadı. Ayrıca bu kişilerin kripto paradan hiç anlamadıkları anlaşıldı. Novak'ın servetinin tamamı -eğer varsa- muhtemelen suçun arkasındaki esas planlayıcının (beyin takımının) hesabına aktarıldı."

DNA İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN ASİTLİ YÖNTEM

Rapora göre çift önce bıçaklandı ve işkence sırasında birbirlerini izlemeye mecbur bırakıldı. Saldırganlar daha sonra cesetleri parçalara ayırarak dayanıklı polietilen torbalara doldurdu. DNA izlerini yok etmek ve çürümeyi hızlandırmak amacıyla, gömülmeden önce endüstriyel güçte çözücü kimyasallar kullanıldığı belirtildi.

Novak’ın servetinin suçun arkasındaki isme aktarıldığı düşünülürken, olaya karışan üç fidyeci şu anda duruşma öncesi tutuklu bulunuyor.

LÜKS YAŞAMIN ARDINDAKİ KARANLIK GEÇMİŞ

St. Petersburg sakini olan Novak, aslında hüküm giymiş bir dolandırıcıydı. 2020 yılından önce pahalı tatil köylerinde konaklayıp lüks arabalar sürerek ve kır evlerinde yaşayarak gösterişli bir hayat sürdüğü biliniyordu. Ancak bu serveti, iki ayrı iş projesinde yatırımcıları 7 milyon ruble dolandırarak elde ettiği daha sonra kanıtlanmıştı.

Novak, bu suçtan dolayı altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak erken tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından eşiyle birlikte Emirlikler'e kaçan Novak, burada kendisini ünlü girişimci Pavel Durov’un arkadaşı olarak tanıttı ve anlık kripto para takası sağlayan uygulamalar geliştirdi. Söylentilere göre Novak, bu süreçte geliştiricilerini ve yatırımcılarını yaklaşık 500 milyon dolar dolandırdı.