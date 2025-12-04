Dubai çölünde kan donduran infaz: Rus kripto milyoneri ve eşi parçalanıp betona gömüldü

Dubai çölünde kan donduran infaz: Rus kripto milyoneri ve eşi parçalanıp betona gömüldü
Yayınlanma:
Dubai’de yatırımcılarla görüşmeye gittikten sonra kaybolan Rus kripto milyoneri Roman Novak ve eşinin, fidye için kaçırıldığı ve vahşice katledildiği ortaya çıktı. Yatırımcı kılığındaki saldırganların, kripto şifrelerini almak için çifte günlerce işkence yaptığı, ardından cesetleri parçalayarak üzerine beton döktüğü belirlendi.

Dubai’de Rus kripto milyoneri Roman Novak ve eşinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, ters giden bir fidye planının, vahşi işkence ve parçalamayla sonuçlanan korkunç detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz ay Dubai’de bir çölde parçalanmış halde bulunan Rus kripto milyoneri Roman Novak ve eşi Ana’nın vahşice katledilmesine ilişkin şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; fidye planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Roman ve Ana, öldürülmeden hemen önce birbirlerine yapılan işkenceyi izlemeye zorlandılar.

ÇÖLDE ÜZERLERİNE BETON DÖKÜLDÜ

Rus medya organı Komsomolskaya Pravda’ya dayandırılan bir rapora göre, çift Dubai’de bir çöle gömülmeden önce "parçalandı ve üzerlerine beton döküldü". Çift, Ekim ayı başlarında Dubai’nin dağlık tatil bölgesi Hatta’daki bir göl kenarında "kimliği belirsiz yatırımcılarla" buluşmak üzere yola çıktıklarında kayıplara karışmıştı. Çiftin kalıntıları, kaybolduktan birkaç gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi tarafından bulundu.

Dubai’de kan donduran olay: Öldürülen kripto zengini çift çöle gömülmüşDubai’de kan donduran olay: Öldürülen kripto zengini çift çöle gömülmüş

YATIRIMCI KILIĞINDA TUZAK

Soruşturma raporu, Novak ve Ana’nın, potansiyel yatırımcı kılığındaki Rus erkekler tarafından kiralanan bir villaya çekildiğine işaret ediyor. Olayla ilgili olarak eski bir polis memuru olan Konstantin Shakht ile Yury Sharypov ve Vladimir Dalekin isimli Rus vatandaşları suçlanarak tutuklandı.

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan isimsiz bir kaynak, vahşetin boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Çift işkence gördü ve kripto para cüzdanlarının şifrelerini vermeye zorlandı. İlginçtir ki, bu gaspçı üçlü ellerine hiçbir şey geçiremedi; kolluk kuvvetleri şahısların üzerinde herhangi bir para veya değerli varlık bulamadı. Ayrıca bu kişilerin kripto paradan hiç anlamadıkları anlaşıldı. Novak'ın servetinin tamamı -eğer varsa- muhtemelen suçun arkasındaki esas planlayıcının (beyin takımının) hesabına aktarıldı."

3 gün domuz bağı işkencesi yaptılar hamam böceği yedirdiler! İnsanlığın bittiği nokta3 gün domuz bağı işkencesi yaptılar hamam böceği yedirdiler! İnsanlığın bittiği nokta

DNA İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN ASİTLİ YÖNTEM

Rapora göre çift önce bıçaklandı ve işkence sırasında birbirlerini izlemeye mecbur bırakıldı. Saldırganlar daha sonra cesetleri parçalara ayırarak dayanıklı polietilen torbalara doldurdu. DNA izlerini yok etmek ve çürümeyi hızlandırmak amacıyla, gömülmeden önce endüstriyel güçte çözücü kimyasallar kullanıldığı belirtildi.

Novak’ın servetinin suçun arkasındaki isme aktarıldığı düşünülürken, olaya karışan üç fidyeci şu anda duruşma öncesi tutuklu bulunuyor.

LÜKS YAŞAMIN ARDINDAKİ KARANLIK GEÇMİŞ

St. Petersburg sakini olan Novak, aslında hüküm giymiş bir dolandırıcıydı. 2020 yılından önce pahalı tatil köylerinde konaklayıp lüks arabalar sürerek ve kır evlerinde yaşayarak gösterişli bir hayat sürdüğü biliniyordu. Ancak bu serveti, iki ayrı iş projesinde yatırımcıları 7 milyon ruble dolandırarak elde ettiği daha sonra kanıtlanmıştı.

Novak, bu suçtan dolayı altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak erken tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından eşiyle birlikte Emirlikler'e kaçan Novak, burada kendisini ünlü girişimci Pavel Durov’un arkadaşı olarak tanıttı ve anlık kripto para takası sağlayan uygulamalar geliştirdi. Söylentilere göre Novak, bu süreçte geliştiricilerini ve yatırımcılarını yaklaşık 500 milyon dolar dolandırdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Dünya
Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı
Avrupa kıtasının kalbine kar ve don uyarısı
Barrack cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti: 1919'dan beri bizi engelliyor
Barrack cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti: 1919'dan beri bizi engelliyor