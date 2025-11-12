Dubai’de kan donduran olay: Öldürülen kripto zengini çift çöle gömülmüş

Yayınlanma:
Rus kripto girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak'ın cesetleri, Dubai çölünde bulundu. Çiftin, sahte bir iş toplantısına çekilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı tüm şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Dubai'de yaşayan Rus kripto girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak'ın cesetlerinin 3 Ekim tarihinde Dubai yakınlarındaki bir çölde, parçalanmış ve gömülü halde bulunduğunu açıkladı. Çift, ekim ayı başından beri kayıptı.

SAHTE TOPLANTI TUZAĞI

Aileleriyle iletişimleri kesilen çiftin kaybolması, bir aylık bir arama çalışmasını başlattı. Dubai'de yaşayan çiftin, en son 2 Ekim'de Umman sınırına yakın Hatta bölgesinde "kimliği belirsiz yatırımcılarla" bir toplantıya giderken görüldüğü belirlendi. Şoförlerinin onları bir göl yakınında indirdiği ve burada başka bir araca geçtikten sonra iz bırakmadan ortadan kayboldukları öğrenildi. Soruşturmacılar, çiftin sahte bir iş toplantısına çekilerek kaçırıldığını ve fidye planının cinayetle sonuçlandığını düşünüyor.

TÜM ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, şüphelilerin "kurbanları zorla alıkoymak için araç ve bina kiraladıklarını" ifade etti. Cinayetlerin ardından şüphelilerin silah ve eşyaları Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli yerlerine dağıttıkları bildirildi. Rus vatandaşı oldukları belirtilen tüm şüpheliler gözaltına alındı ve St. Petersburg'a iade edilecekleri açıklandı.

GEÇMİŞTEKİ DOLANDIRICILIK HÜKÜMLÜSÜ

Kendisini kripto yatırımcısı ve sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Roman Novak, lüks bir yaşam tarzı sergilemesiyle tanınıyordu. Ancak 2020 yılında bir Moskova mahkemesi, Novak'ı Transcrypt borsa yazılımıyla ilgili dolandırıcılıktan suçlu bularak altı yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kresty cezaevinde yattıktan sonra 2023'te serbest kalan Novak'ın, kısa sürede Telegram tabanlı bir token projesi başlattığı ve Çin ile Orta Doğu'dan yatırımcılardan yaklaşık 499 milyon dolar topladığı iddia edildi. Yetkililer, bu projenin de büyük çaplı bir dolandırıcılık olduğundan şüpheleniyor.

Anna Novak'ın akrabaları, çiftin küçük yaştaki çocuğuna bakmak için Dubai'ye gitti. Rus ve BAE yetkilileri, uluslararası kripto para topluluğunda şok etkisi yaratan bu soruşturmada işbirliğini sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

