Kripto piyasasına büyük şok: Böyle çakıldı

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi açıklaması sonrası sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin kısa süre içinde ciddi değer kaybı yaşarken, piyasalarda panik havası hâkim oldu.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ: ABD’DEN ÇİN’E %100 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump yönetiminin, Çin’in teknoloji açısından kritik nadir minerallerin ihracatına getirdiği sınırlamalara karşılık olarak 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, piyasaları sarstı.

ABD'den Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi!

Karar, küresel risk iştahını azaltırken, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesine neden oldu.

BITCOIN 104 BİN DOLARA GERİLEDİ

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip kripto parası Bitcoin, Türkiye saatiyle 00.20 civarında yüzde 8,5 oranında değer kaybederek 104 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin bu seviyeleri en son 9 Eylül’de görmüştü. Sabah saatleri itibarıyla ise Bitcoin kısmen toparlanarak 112 bin 430 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA SERT GERİLEDİ

İkinci en büyük kripto para olan Ethereum, aynı saatlerde yüzde 6’ya yakın düşüşle 3.504 dolar seviyesine kadar indi. Sabah itibarıyla Ethereum fiyatı 3.795 dolar civarına yükseldi.

ALTCOINLER DE DEĞER KAYBETTİ

Piyasadaki düşüş yalnızca Bitcoin ve Ethereum’la sınırlı kalmadı. Diğer büyük altcoinler de benzer şekilde sert geriledi:

BNB: 971 dolara kadar düştü, ardından 1.135 dolar seviyesine toparlandı.

XRP: 1,85 doları gördü, şu anda 2,41 dolar civarında işlem görüyor.

Solana (SOL): 174,8 dolara kadar indi, ardından 186 dolar seviyesine çıktı.

Dogecoin (DOGE): 0,1384 dolara geriledi, sonrasında 0,1948 dolar bandına yükseldi.

Avalanche (AVAX): 15,6 dolara kadar düştü, şu anda 21,92 dolar seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlara göre, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi kripto piyasalarında volatiliteyi artırabilir. Yatırımcılar kısa vadede jeopolitik gelişmelere ve regülasyon haberlerine odaklanırken, piyasalarda temkinli bir görünüm hâkim.