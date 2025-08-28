Kripto borsasını sarsacak ortaklık: Trump resmen dahil oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group, kripto para sektörüne yönelik büyük bir adım atarak, kripto borsası Crypto.com ile resmi bir iş birliği başlattı. Ortaklık kapsamında yeni kurulan şirketin adı Trump Media CRO Strategy olarak belirlendi.

TRUMP MEDYA, 105 MİLYON DOLARLIK CRO ALIMI PLANLIYOR

Yeni şirket, Crypto.com’un yerel kripto para birimi olan CRO token’ı portföyüne dahil edecek. Trump Media, toplamda 105 milyon dolarlık CRO satın alımı yapmayı hedefliyor. Bu girişimin, Yorkville Advisors bağlantılı bir SPAC (özel amaçlı satın alma şirketi) tarafından da desteklendiği belirtildi.

Yorkville’in açıklamasına göre, bu projede şirket hazinesine ayrılan toplam kaynaklar şu şekilde:

1 milyar dolar değerinde CRO token (piyasa değerinin yaklaşık %19’u),

420 milyon dolar nakit rezerv,

5 milyar dolarlık kredi limiti.

DİJİTAL VARLIKLAR ŞİRKET BİLANÇOLARINA ENTEGRE EDİLİYOR

Bu stratejik hamle, kripto varlıkların şirket bilançolarına dahil edilmesi ve kurumsal iş modellerine entegre edilmesi yönündeki küresel trendin bir yansıması. Bu yaklaşım, ilk kez 2020 yılında MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarıyla yaygınlaşmıştı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Trump Media CEO’su Devin Nunes, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Her sektörden şirketler, güçlü bir değer önerisi taşıyan ve kullanım alanı giderek genişleyen dijital varlıklarla gelecek planlamalarını şekillendiriyor.”

KRİPTO DESTEKLİ ÖDÜL SİSTEMİ GELİYOR

Şirket ayrıca, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Crypto.com altyapısını kullanarak kullanıcılarına ödüller sunacağı bir sistem üzerinde çalışıyor. Ortaklık haberinin ardından CRO token fiyatı salı sabahı itibarıyla yüzde 30 artarak 21 sente yükseldi. Ancak bu seviye, tokenin 2021 yılında ulaştığı 97 sentlik zirvenin oldukça gerisinde.

TRUMP AİLESİNİN KRİPTO İLGİSİ DERİNLEŞİYOR

Trump ailesi, son yıllarda kripto para yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Donald Trump, başkanlık görev süresi boyunca da "kripto dostu yasal düzenlemeleri" desteklemişti. Demokratlar bu adımları “yolsuzluk” olarak değerlendirirken, Trump ise şirketlerini oğullarına devrettiğini ifade ederek eleştirilere yanıt veriyor.

MAYIS AYINDA LÜKS KRİPTO YEMEĞİ DÜZENLEMİŞTİ

Mayıs 2025’te Trump, kendi çıkardığı kripto paraya yatırım yapan destekçileriyle özel bir lüks akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Trump hayranları ayrıca 100 bin dolarlık saatler ve özel üretim ayakkabılar gibi kripto temalı ürünleri de satın alabiliyor.

YENİ PLANLAR: ETF VE BITCOIN REZERVLERİ

Trump Media, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin rezervi oluşturacağını ve beş farklı popüler kripto para birimine bağlı ETF ürünleri piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Ayrıca, Trump ve oğulları tarafından kurulan World Liberty Financial, yatırım fonları için Birleşik Arap Emirlikleri ve Çinli girişimci Justin Sun ile iş birliklerine imza attı. Hatırlanacağı üzere, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023 yılında Sun hakkında açılan piyasa manipülasyonu ve gizli ünlü reklamları davasını geçici olarak askıya almıştı.

1,5 MİLYAR DOLARLIK FON VE ETF BAŞVURUSU

Geçtiğimiz günlerde az bilinen kripto platformu ALT5 Sigma, Trump’ın şirketinin çıkardığı tokenleri satın almak amacıyla 1,5 milyar dolarlık fon oluşturmak istediğini açıkladı. Aynı zamanda, Trump’ın oğlu Eric Trump, şirketin yönetim kuruluna dahil oldu.

Aynı gün içerisinde Canary Capital, Trump’ın kripto para biriminin fiyatını takip edecek yeni bir ETF ürünü için SEC'e başvuruda bulundu.