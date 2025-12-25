Euro yeni zirveye göz kırpıyor!

Euro yeni zirveye göz kırpıyor!
Yayınlanma:
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Alım-satım yapacaklar son tabloyu araştırıyor. İşte sabahın ilk saatlerinde güncel döviz kurları...

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro yakın zamanda TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırmıştı. Bu eşikten devam eden euro 25 Aralık gününün ilk saatlerinde 50,65 TL'den işlem görüyor.

Alman banka açıkladı: Dolar 62 lira olacak!

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

Euro rekor kırdı: 50 TL'yi aştı!

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2022/03/11/dolar-ve-euro.jpg

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, euro tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,09

ALIŞ(TL) 42,8049

SATIŞ(TL) 42,8501

Euro % 0,59

ALIŞ(TL) 50,5972

SATIŞ(TL) 50,6641

İngiliz Sterlini % 0,57

ALIŞ(TL) 57,8904

SATIŞ(TL) 57,9449

