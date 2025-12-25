İşçinin kumbarasından patrona prim desteği!

Ekonomik krizin yükü halkın omuzlarına binerken, hükümetten iş dünyasını rahatlatacak bir hamle daha geldi. Milyonlarca çalışanın maaşından kesintilerle oluşturulan ve amacı işsiz kalanlara güvence sağlamak olan İşsizlik Sigortası Fonu, bir kez daha işverenlerin maliyetini düşürmek için devreye sokuldu.

İşsizlik fonu rekor kırdı! 400 milyar TL sınırı aşıldı

Normal şartlarda bu yılın sonunda bitmesi gereken SGK işveren prim desteği uygulaması, Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.

KAYNAK YİNE İŞÇİNİN KUMBARASI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, işverenlere sağlanan SGK prim desteği 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak düzenlemenin en çok tartışılan yönü, bu desteğin finansman kaynağı oldu.

İşsizlik Fonu'ndan gelen paranın kullanımı arttırıldı!

İşveren hisselerine ait ödemeler, bütçeden ya da hazineden değil, doğrudan İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacak. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamındaki şartları taşıyan işletmeler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar işçinin parasıyla oluşturulan bu fondan yararlanmaya devam edecek.

FON PATRONA AKARKEN İŞÇİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

İşverenin yükü işçinin sırtındaki fondan hafifletilirken, fonun asıl sahibi olan milyonlarca çalışanın geçim derdi ise verilerle ortada.

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret, daha işçinin cebine girmeden eridi. TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık sınırı 29 bin 872 liraya dayandığı ortamda, asgari ücretli açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi verecek. Patronlara "fon" desteği sürerken, milyonlarca emekçi yeni yıla yine "eksi bakiye" ile girecek.