Ukrayna’nın tanınmış kripto para yatırımcılarından Konstantin Galish (Kostya Kudo), kripto piyasasındaki sert düşüşün ardından lüks bir aracın içinde ölü bulundu. Kudo’nun ölümünün, piyasadaki ani çöküşle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

KRİPTO PİYASASI SERT ÇÖKTÜ

Kripto piyasasına büyük şok: Böyle çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararı, küresel kripto piyasasını sarstı. Bu süreçte piyasanın değeri yüzde 10’un üzerinde düşerken, Bitcoin 104 bin dolara geriledi. Altcoin piyasasında ise bazı kripto paralar bir yıl önceki seviyelerine dönerken, bazı varlıklar yüzde 90’a varan kayıp yaşadı. Kaldıraçlı pozisyonlarda ciddi zararlar meydana geldi.

ÜNLÜ KRİPTO YATIRIMCISI İFLAS ETTİ

Piyasadaki ani düşüş, Kudo’nun kontrolündeki yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına yol açtı. Söz konusu fonun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmının Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi’ne (GUR), geri kalanının ise Kievli iş insanları ve bazı kamu görevlilerine ait olduğu iddia ediliyor.

POLİS İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kudo’nun ölümü, Telegram’daki KostyaKudo kanalında doğrulandı ancak olayın kesin nedeni henüz netleşmedi. Kiev polisi, sabah saatlerinde aracında kafasından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Kudo’nun ölümünü araştırıyor. Olay yerinde Kudo’ya ait olduğu düşünülen bir ateşli silah bulunması, intihar ihtimalini güçlendiriyor.

LÜKS YAŞAMI VE KRİPTO ALANINDAKİ ETKİSİ

Kripto para girişimcisi ve blog yazarı olarak tanınan Kudo, Ukrayna’daki gösterişli yaşam tarzı ve dikkat çeken yatırım hamleleriyle medyada sıkça yer alıyordu. Ancak son dönemde yürüttüğü projelerin başarısızlığı ve piyasadaki sert dalgalanmalar, Kudo’yu ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştı.