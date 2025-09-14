Charlie Kirk'ün katili itirafta bulunmuyor

Charlie Kirk'ün katili itirafta bulunmuyor
Yayınlanma:
ABD'de Utah Valisi Spencer Cox, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un yetkililerle işbirliği yapmadığını söyledi.

ABD'de Utah Valisi Spencer Cox, ABC News kanalına verdiği röportajda, Cumhuriyetçi aktvist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un son durumuna ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Vali Cox, 22 yaşındaki Robinson'un Kirk suikastıyla ilgili olarak, "Yetkililere itiraf etmedi. İşbirliği yapmıyor ama çevresindeki kişiler işbirliği yapıyor, bu bence çok önemli." ifadelerini kullandı.

Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacakSuikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak

Kritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldüKritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldü

Robinson'a resmi suçlamaların salı günü yapılacağını belirten Vali, zanlının sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak başta Robinson'un beraber kaldığı iddia edilen cinsiyet değiştirmiş ev arkadaşı dahil etrafındaki kişilerin yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.

CHARLİE KİRK'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

