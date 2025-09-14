Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak

Kirk için Arizona'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyumda anma töreni yapılacak.

21 Eylül'deki törene ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılması bekleniyor.

'SOLCU BİR GRUP ÇILGINLA UĞRAŞIYORUZ'

Öte yandan ABD Başkanı, NBC News'e verdiği bir demeçte, Kirk'ün öldürülmesi ve buna bağlı gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söyleyen Trump, bu grubun "adil" mücadele etmediğini, ülkedeki solcu kesimin ABD'nin gelişmesini beğenmediğini öne sürdü.

Trump, Kirk'ün ölümünün ardından ülkesinin, yaralarını sarmasını ümit ettiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump'a ve İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

ŞÜPHELİYİ AİLESİ İHBAR ETTİ

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson, babası tarafından ihbar edilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.