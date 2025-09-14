Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak

Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki ve İsrail destekçisi aktivist Charlie Kirk için 10 Eylül’de uğradığı suikastın ardından 21 Eylül’de anma töreni düzenlenecek. Törene Trump da katılacak.

Kirk için Arizona'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteye sahip bir stadyumda anma töreni yapılacak.

21 Eylül'deki törene ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılması bekleniyor.

'SOLCU BİR GRUP ÇILGINLA UĞRAŞIYORUZ'

Öte yandan ABD Başkanı, NBC News'e verdiği bir demeçte, Kirk'ün öldürülmesi ve buna bağlı gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede "radikal solcu bir grup çılgınla" uğraştıklarını söyleyen Trump, bu grubun "adil" mücadele etmediğini, ülkedeki solcu kesimin ABD'nin gelişmesini beğenmediğini öne sürdü.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

Trump, Kirk'ün ölümünün ardından ülkesinin, yaralarını sarmasını ümit ettiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump'a ve İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

ŞÜPHELİYİ AİLESİ İHBAR ETTİ

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Son dakika | ABD'yi sarsan suikastın zanlısı yakalandı! Trump açıkladıSon dakika | ABD'yi sarsan suikastın zanlısı yakalandı! Trump açıkladı

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson, babası tarafından ihbar edilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı
Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı
2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor
2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor