Son dakika | ABD'yi sarsan suikastın zanlısı yakalandı! Trump açıkladı

Fox News'a canlı yayında bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili olarak, büyük çaplı bir insan avının ardından şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Trump'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

“[Şüpheli] Onu gözaltına aldığımızdan büyük bir kesinlikle eminim. Ona çok yakın biri onu ihbar etti."

'UMARIM ÖLÜM CEZASI ALIR'

“İçeri girmeden beş dakika önce şüphelinin gözaltına alındığı haberini aldım. Yerel yetkililer harika bir iş çıkardı. Herkesin birlikte çalıştı. Umarım katili ölüm cezası alır. Kirk çok iyi bir insandı ve bunu hak etmedi."

'BENİM İÇİN BİR EVLAT GİBİYDİ'

"Charlie benim için bir evlat gibiydi. Bana TikTok için yardım eden çok zeki bir insandı. Normalde Cumhuriyetçiler gençlerden bu kadar oy alamaz. Charlie’de olduğu kadar gençlerin bir kişiye bu kadar bağlandığını hiç görmedim."

'ŞÜPHELİ 28-29 YAŞLARINDA'

“Durumlar değişebilir, ama gerçekler gerçektir, aradığımız kişi elimizde. Kimliğini şimdilik açıklamayacağım ama şüpheli 28-29 yaşlarında”

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki, 31 yaşındaki aktivist Charlie Kirk, Utah'ta bir üniversitede yaptığı etkinlik sırasında vuruldu. Çelik yeleğinden seken kurşunun boynuna saplanmasıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kirk kurtarılamadı. ABD çevresinde yaptığı konuşmalarda İsrail'in Gazze'deki soykırımını da defalarca savunan Kirk'ün ölümünün ardından Başbakan Benjamin Netanyahu başta olmak üzere İsrail kabinesindeki birçok bakan taziye mesajı yayımladı.