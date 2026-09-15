Cemal Kaşıkçı cinayetinde 2 milyar dolar iddiası! Trump'ın damadı işin içindeymiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la yıllara dayanan yakın ilişkisi yeniden gündemde. The New Yorker, Kushner’ın Ortadoğu’daki diplomatik faaliyetleri ile özel şirketinin bölgeden aldığı milyarlarca dolarlık yatırımlar arasındaki bağlantıları kapsamlı bir haberle mercek altına aldı.

Haberde özellikle, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Kushner’ın Bin Selman’a yaklaşımı dikkat çekici bir başlık olarak öne çıktı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN SONRA BİN SELMAN'I SAVUNDU

The New Yorker’ın aktardığı eski ABD’li yetkililere göre, ABD istihbarat kurumları Kaşıkçı cinayetinin Bin Selman’ın emriyle gerçekleştirilmiş olmasının neredeyse kesin olduğu sonucuna ulaşırken, Kushner Beyaz Saray içinde Suudi Veliaht Prens’i savunan isimlerden biri oldu.

Cinayet, Washington ile Riyad arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir kriz yaratmıştı. Ancak Trump yönetimi Suudi Arabistan’la ilişkileri tamamen koparmak yerine stratejik ortaklığı korumayı tercih etti.

ARALARINDA "SİYASİ BİR BORÇ" MU VAR?

Kushner da bu süreçte Bin Selman’la ilişkisini sürdürdü. Habere göre Kushner’ın yaklaşımında, Suudi Arabistan’ın İran’a karşı ABD’nin önemli bir müttefiki olduğu düşüncesi belirleyici oldu. Kushner’ın o dönemde Suudi Arabistan için, “İran’ın saldırganlığına karşı geri adım atılması konusunda çok güçlü bir müttefik” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

The New Yorker’a konuşan eski bir ABD istihbarat yetkilisi ise Kaşıkçı cinayetinin ardından Kushner’ın Bin Selman’la ilişkisini sürdürmesinin Suudi Veliaht Prens açısından bir tür "siyasi borç" oluşturmuş olabileceğini öne sürdü.

BİN SELMAN'DAN KUSHNER'İN ŞİRKETİNE 2 MİLYAR DOLAR

Haberde ilişkinin en dikkat çekici noktalarından biri ise Kushner’ın Trump’ın ilk başkanlık döneminin ardından kurduğu Affinity Partners adlı özel sermaye şirketine Suudi Arabistan’ın yaptığı yatırım. Kushner, Trump’ın ilk başkanlık döneminin sona ermesinden yalnızca birkaç ay sonra, 2021’de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan 2 milyar dolarlık yatırım talep etti.

The New Yorker’ın aktardığı belgelere göre, fonun yatırım komitesi başlangıçta bu talebe ciddi itirazlarda bulundu. Komite, Kushner’ın şirketinin yeterli yatırım geçmişine sahip olmadığını, Suudi Arabistan’ın yatırımın ve riskin büyük bölümünü üstleneceğini ve talep edilen yönetim ücretlerinin yüksek olduğunu değerlendirdi. İnceleme sürecinde şirketin operasyonlarının da “her açıdan yetersiz” bulunduğu aktarıldı.

Buna rağmen yatırım gerçekleşti. Bunun arkasındaki kritik isim ise Suudi Kamu Yatırım Fonu’nun başkanı olan Muhammed bin Selman’dı.

YATIRIMIN GETİRİSİ DAHA DA DİKKAT ÇEKTİ

Kushner’ın şirketinin Suudi fonundan aldığı 2 milyar dolarlık yatırım, yalnızca büyüklüğü nedeniyle değil, şirketin kazandığı yönetim ücretleri nedeniyle de tartışma yarattı.

Habere göre anlaşma kapsamında Affinity Partners yüzde 1,25 yönetim ücreti alacaktı. Bu da 2 milyar dolarlık yatırım üzerinden yılda 25 milyon doların üzerinde gelir anlamına geliyordu. Buna şirketin elde edeceği kârın yüzde 20'si de eklenecekti.

Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da Kushner’ın fonuna yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. The New Yorker, bu yatırımların Kushner’ın Trump yönetimindeki diplomatik faaliyetleriyle birlikte değerlendirilmesinin ABD’de çıkar çatışması tartışmalarını büyüttüğünü belirtti.

“KUSHNER'İN YARDIMININ KARŞILIĞI MIYDI?”

Haberde Suudi Arabistan’ın Kushner’a yaptığı yatırımın doğrudan Kaşıkçı cinayeti sonrasında verilen siyasi desteğin karşılığı olduğuna ilişkin doğrudan bir kanıt bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Ancak The New Yorker’ın görüştüğü eski bir ABD istihbarat yetkilisine göre Kushner’ın Kaşıkçı cinayeti sonrasında ABD-Suudi ilişkilerinin korunmasına yardımcı olması, Bin Selman açısından bir tür siyasi borç yaratmış olabilir.

Haberde bu ilişkinin daha sonra nasıl karşılık bulduğunun kesin olarak bilinmediği, ancak Kushner’ın özel sermaye şirketinin Suudi Kamu Yatırım Fonu’ndan aldığı milyarlarca dolarlık yatırımın bu açıdan dikkat çektiği aktarıldı. Kushner’ın sözcüsü ise şirketin Suudi Arabistan tarafından zenginleştirilmek amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

TRUMP AİLESİNİN TİCARİ İLİŞKİLERİ DE BÜYÜDÜ

The New Yorker’ın haberinde yalnızca Kushner’ın şirketine yapılan yatırım değil, Trump ailesinin Suudi Arabistan'la genişleyen ticari ilişkileri de ele alındı.

Trump başkanlıktan ayrıldıktan sonra Suudi Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen LIV Golf turnuvasının Trump’a ait golf kulüplerinde düzenlenmesi ve Trump markalı yeni projelerin bölgede hayata geçirilmesi dikkat çekti.

Kushner’ın Affinity Partners şirketi ise sonraki yıllarda İsrail’deki şirketlere de yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Haberde bu yatırımların, Suudi Arabistan ile İsrail arasında ekonomik bir “yatırım koridoru” oluşturma hedefiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

DİPLOMASİ İLE TİCARET İÇ İÇE

The New Yorker’ın kapsamlı profilinde Kushner’ın Trump yönetimindeki rolü yalnızca Suudi Arabistan’la sınırlı tutulmuyor. Trump’ın ikinci döneminde Kushner ve ABD özel temsilcisi Steve Witkoff’un İran, Ukrayna ve Gazze gibi kritik dosyalarda diplomatik girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Ancak Kushner aynı dönemde Ortadoğu’dan yatırım toplamaya da devam etti. Bu durum, eski ABD'li yetkililer ve etik uzmanları tarafından diplomasi ile özel ticari çıkarların birbirine karışması açısından eleştirildi.

ABD’deki etik uzmanlarından Virginia Canter, Kushner’ın yabancı yatırımcılarla olan ilişkilerinin dış politika kararlarında çıkar çatışması yaratabileceğini savundu. Kushner ise Trump yönetimindeki kararlarının ABD’nin çıkarlarına aykırı olduğuna dair herhangi bir örnek gösterilmediğini iddia etti.

The New Yorker’ın haberinde ortaya konulan tablo ise Trump’ın ikinci döneminde Washington’da diplomasi, kişisel ilişkiler ve büyük ölçekli ticari yatırımlar arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışma konusu haline geldiğine işaret ediyor.