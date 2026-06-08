CANLI | İran'dan sonra İsrail de saldırdı: Ortadoğu'da gerilim dinmiyor!
İran'ın Lübnan'a saldırılar gerekçesiyle İsrail'i vurması ve Trump'ın İsrail'in geri saldırmayacağına dair vaadinin ardından İsrail de İran'a hava saldırıları düzenledi. Yemen de İsrail'e saldırırken petrol fiyatları yükseldi.
İran’ın ateşkes anlaşmasına karşın İsrail’in Lübnan’a saldırılarını durdurmaması gerekçesiyle İsrail’e misilleme saldırıları düzenlemesi ve ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in misilleme yapmasına izin vermeyeceğini öne sürmesi ve İran’ı müzakere masasına geri çağırmasının ardından sabaha karşı İsrail İran’ın 3 farklı kentinde hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi Yemen’deki Husilerin de İsrail’e füze fırlattığını belirtti. Asya piyasaları gerilime sert düşüşle tepki verdi.
İsrail, Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemek için çalıştığını duyurdu. İran yerel medyası, İsrail’in İran’ın batı ve merkez bölgelerine düzenlediği saldırılarda Tahran’ın kentsel alanlarının hedef alınmadığını bildirdi. İran devlet televizyonu, başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan ve Karac yakınlarında patlamalar yaşandığını aktardı. İsrail ordusu, İran’daki askeri hedefleri vurduğunu doğrularken, İran Tahran Havalimanı’na gelen tüm uçuşları askıya aldı.
Petrol fiyatları yüzde 2,6’ya varan oranlarda yükselirken, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya misilleme yapmaması çağrısında bulunmuştu İsrail bu çağrıyı dikkate almamış oldu.
Tel Aviv, Gazze’ye giden geçiş noktalarını yeniden kapattı. Tahran’da hükümet yanlısı gösteriler düzenlenirken, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle kapandı. Trump, Netanyahu’nun İran ile yapılacak anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.
İşte yaşanan son gelişmeler...
İSRAİL YEMEN'DEN FÜZE ATILDIĞINI AÇIKLADI
İsrail ordusu Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemek için çalıştığı belirtildi. Times of Israel’in haberine göre, Kudüs, Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde uyarı sirenleri çalıyor.
İRAN MEDYASI: TAHRAN KENTİ HEDEF ALINMADI
İran yerel medyası, İsrail’in İran’ın batı ve merkez bölgelerine düzenlediği saldırıda Tahran’ın kentsel alanlarının hedef alınmadığını duyurdu. Tahran İtfaiyesi’ne dayandırılan haberde, başkentin batı kesimlerinde en az iki patlama duyulduğu belirtildi. Daha önce Tebriz, İsfahan ve Karac yakınlarında da patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti. Hasarın boyutu henüz bilinmezken, İsfahan yerel yetkilileri ölü olmadığını açıkladı.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU 3 KENTTE PATLAMALARI BİLDİRDİ
İran devlet televizyonu, İsrail’in hava kuvvetlerinin İran’ın batı ve merkezindeki askeri hedefleri vurmasının ardından üç kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, “Tahran, Tebriz ve İsfahan’da çok sayıda patlama duyuldu” ifadeleri kullanıldı. Patlamaların Karac kenti yakınlarında da duyulduğu belirtildi.
TAHRAN'DA UÇUŞLAR DURDU
İran, İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na gelen tüm uçuşları “ikinci bir duyuruya kadar” askıya aldı. Havalimanı, nisan ayında bölgedeki çatışmalar nedeniyle haftalarca kapalı kaldıktan sonra yeniden açılmıştı.
SALDIRI SONRASI PETROL FİYATLARI UÇTU
İran’ın İsrail’e füze fırlatmasının ardından Asya piyasalarında petrol fiyatları yükseldi. Küresel gösterge Brent petrol yüzde 2,6 artışla 95,50 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 2,5 artışla 92,75 dolara çıktı. Nisan ayında varılan kırılgan ateşkesten bu yana enerji fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanıyor.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA BİR ÇAĞRI DAHA
ABD Başkanı Trump, İran’ın füze saldırısının ardından birçok medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşeceğini ve ondan misilleme yapmamasını isteyeceğini söyledi. The Times of Israel’e göre Trump, “İran saldırıları kimseye zarar vermedi. Herkes eğlendi. İsrail’in vuruşu vardı, İran’ın vuruşu vardı. Bir başkasına ihtiyacımız yok” dedi. Trump daha önce Financial Times’a yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun İran ile yapılacak anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmadığını belirtmişti.
İSRAİL GAZZE GEÇİŞLERİNİ KAPATTI
İsrail, İran’ın kuzeydeki saldırıları nedeniyle Refah Sınır Kapısı ve Kerem Şalom dahil olmak üzere Gazze’ye giden geçiş noktalarını yeniden kapattı. Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü (COGAT), bunun “gerekli güvenlik önlemleri” kapsamında olduğunu belirtti. İsrail daha önce de İran savaşı sırasında Gazze geçişlerini kapatmıştı.
İRAN HALKINDAN HÜKÜMETE DESTEK
İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerine düzenlediği saldırıların ardından Tahran’da hükümet yanlısı gösteriler düzenlendi. Protestocuların çoğu İran ve Hizbullah bayrakları taşıdı. Göstericilerin ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attığı görüldü.
ABD İSRAİL'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KAPATTI
ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, “İsrail’deki mevcut güvenlik durumu” nedeniyle Pazartesi günü kapalı olacağını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, tüm ABD hükümet personeline “bulundukları yerde sığınmaları” ve korunaklı bir sığınağa geçmeye hazır olmaları talimatı verildi.
TRUMP: KURALLARI BEN KOYARIM NETANYAHU DEĞİL
Financial Times’a konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD’nin İran ile yapacağı anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Trump, “Kuralları ben koyarım. Ben tüm kuralları koyarım. O (Netanyahu) kuralları koymaz” dedi. Trump, son saldırıların “anlaşma üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını” da sözlerine ekledi.
İRAN MİSİLLEMESİ SONRASI ABD VE İSRAİL'DEN AÇIKLAMA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran’ın “yanması gerektiğini” söylerken, İsrail ordusu sözcüsü İran’ın “büyük bir hata” yaptığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan veya İran’a yönelik her saldırısının “ezici ve kapsamlı bir yanıtla” karşılanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise, taraflar arasında bir anlaşmayı bozacağı endişesiyle Netanyahu’dan misilleme yapmamasını isteyeceğini söyledi.