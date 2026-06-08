CANLI | İran'dan sonra İsrail de saldırdı: Ortadoğu'da gerilim dinmiyor!

İran’ın ateşkes anlaşmasına karşın İsrail’in Lübnan’a saldırılarını durdurmaması gerekçesiyle İsrail’e misilleme saldırıları düzenlemesi ve ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in misilleme yapmasına izin vermeyeceğini öne sürmesi ve İran’ı müzakere masasına geri çağırmasının ardından sabaha karşı İsrail İran’ın 3 farklı kentinde hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi Yemen’deki Husilerin de İsrail’e füze fırlattığını belirtti. Asya piyasaları gerilime sert düşüşle tepki verdi.

İsrail, Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemek için çalıştığını duyurdu. İran yerel medyası, İsrail’in İran’ın batı ve merkez bölgelerine düzenlediği saldırılarda Tahran’ın kentsel alanlarının hedef alınmadığını bildirdi. İran devlet televizyonu, başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan ve Karac yakınlarında patlamalar yaşandığını aktardı. İsrail ordusu, İran’daki askeri hedefleri vurduğunu doğrularken, İran Tahran Havalimanı’na gelen tüm uçuşları askıya aldı.

Petrol fiyatları yüzde 2,6’ya varan oranlarda yükselirken, ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya misilleme yapmaması çağrısında bulunmuştu İsrail bu çağrıyı dikkate almamış oldu.

Tel Aviv, Gazze’ye giden geçiş noktalarını yeniden kapattı. Tahran’da hükümet yanlısı gösteriler düzenlenirken, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle kapandı. Trump, Netanyahu’nun İran ile yapılacak anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi.

İşte yaşanan son gelişmeler...