Bu köye gitmek için 4 bin 444 basamağı tırmanmanız gerekiyor: Görenlerin adımları geri geri gidiyor

Norveç'in fiyort kıyısında yer alan ve karayolu ulaşımı bulunmayan Flørli köyü, tam 4 bin 444 basamaktan oluşan devasa ahşap merdiveniyle dünya turizminin odağı haline geldi.

Norveç'in Lysefjord kıyısında bulunan Flørli köyü, dünyanın en uzun ahşap merdivenine ev sahipliği yapıyor. Eski bir hidroelektrik santralinin bakımı için inşa edilen 4 bin 444 basamaklı merdiven, bugün doğa tutkunlarının gözdesi bir yürüyüş rotasına dönüştü.

Köye karayolu ulaşımı bulunmuyor. Ziyaretçilerin bölgeye ulaşması için feribot seferlerini önceden planlaması gerekiyor.

DİK YAMAÇTA ZORLU TIRMANIŞ

Merdiven, eğim boyunca 1 bin 470 metre uzunluğa sahip. Fiyordun tam üzerine kurulan ahşap kulübe, 740 metre yükseklik farkını aşıyor.

Merdiven sistemi, geçmişte santraldeki boru hatlarının ve binaların bakımını yapan işçilerin erişimi için inşa edildi. Ahşap yapının sunduğu dik tırmanış, fiziksel olarak son derece zorlu rotalar arasında gösteriliyor.

GÜVENLİK İÇİN DÖNÜŞ FARKLI YOLDAN

Yetkililer güvenlik nedeniyle merdivenden aşağı inilmesine izin vermiyor. Diklik ve yukarı çıkan tırmanıcılarla çakışmama kuralı doğrultusunda, dönüşler Rallarstien adı verilen eski işçi patikasından yapılıyor.

Rota üzerinde su tazeleme noktası bulunmadığı için tırmanıcıların tedbirli olması hayati önem taşıyor. Kış aylarında ise kar ve çığ riski nedeniyle rotaya erişim tehlikeli görülüyor.