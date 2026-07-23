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Bu köyde kiralar sadece 47 lira 45 kuruş: Yaşamak için 3 şartı var

Almanya'nın Augsburg kentinde 1521 yılında kurulan dünyanın en eski sosyal konut kompleksi Fuggerei, 500 yılı aşkın süredir değişmeyen kural gereği ihtiyaç sahibi sakinlerine yıllık sadece 0,88 euro sembolik kirayla yuva oluyor.

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Bu köyde kiralar sadece 47 lira 45 kuruş: Yaşamak için 3 şartı var

Almanya'nın Augsburg kentinde 1521 yılında kurulan dünyanın en eski sosyal konut kompleksi Fuggerei, ihtiyaç sahibi kent sakinlerine yıllık sadece 0,88 euro (47,45 TL) sembolik kira bedeliyle 500 yılı aşkın süredir yuva olmaya devam ediyor.

Bu köyde kiralar sadece 47 lira 45 kuruş: Yaşamak için 3 şartı var - Resim : 1

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK SOSYAL MODEL

Tüccar Jakob Fugger ve kardeşleri tarafından 1521 yılında kurulan yerleşke, dünyanın en eski sosyal konut projesi olarak kabul ediliyor. Kompleks bünyesindeki 67 binada yer alan toplam 142 konutta bugün yaklaşık 150 kişi yaşamını sürdürüyor.

Tarihi konutlarda ikamet eden sakinler, 500 yılı aşkın süredir değişmeyen kural gereği yıllık sadece 0,88 euro temel kira ödüyor.

Bu köyde kiralar sadece 47 lira 45 kuruş: Yaşamak için 3 şartı var - Resim : 2

3 TEMEL ŞART ARANIYOR

Kapalı bir köyü andıran komplekse kabul edilmek için katı kurallar uygulanıyor. Başvuru yapacak kişilerin Augsburg yerlisi olması, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi olması ve Katolik inancına mensup olması gerekiyor.

Ayrıca konut sakinlerinin, kurucu ailenin ruhu için günde 3 vakit dua etme şartını yerine getirmesi bekleniyor.

Bu köyde kiralar sadece 47 lira 45 kuruş: Yaşamak için 3 şartı var - Resim : 3

SİSTEM GELİRLERLE AYAKTA KALIYOR

Konutlardan alınan sembolik kira geliri kompleksin bakım maliyetlerini karşılamaya yetmiyor. Fugger Vakfı tarafından yönetilen alanın giderleri, ormancılık faaliyetleri, vakfa ait mülk gelirleri ve alanı gezmeye gelen ziyaretçilerin ödediği giriş ücretleriyle finanse ediliyor.

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Sakinler ise temel kiranın yanı sıra yaşam alanlarının ortak giderlerine katkıda bulunarak topluluk içi görevleri üstleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Almanya Köy Konut Kira
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