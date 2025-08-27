Beyaz Saray Gazze’de ‘çözüm’ için tarih verdi

Witkoff, bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" görüşüleceği geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin ABD merkezli Fox News kanalına konuştu. Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

‘YIL SONUNDAN ÖNCE SONUCA ULAŞACABİLİRİZ'

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve hazır olan kapsamlı planların bulunduğunu belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

İSRAİL-ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞECEK

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bugün İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı ile Washington’da Gazze gündemiyle görüşmesi bekleniyor.

Trump Washington için idam formulünü açıkladı

Başkan Trump açıkladı: Savunma Bakanlığı'nın ismi değişiyor