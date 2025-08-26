Başkan Trump açıkladı: Savunma Bakanlığı'nın ismi değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı bir konuşmada ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeye hazırlandığını duyurdu.

Başkan Trump, bir hafta içerisinde Pentagon’u muhtemelen, daha “agresif” olan eski ismine döndürebileceğini söyledi.

'SAVAŞÇI RUHU GERİ GETİRECEĞİZ'

Başkanla birlikte Savunma Bakanı Pete Hegseth de bakanlığın “savaşçı ruhunu” geri getireceğine söz vererek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen isim değişikliğini eleştirdi.

Beyaz Saray lideri, “Savunma Bakanlığı” ismini şu ifadelerle hedef aldı

Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşını kazandığımızda ismi Savaş Bakanlığı’ydı. Ve bana göre asıl olduğu şey de bu. Savaş Bakanlığı olduğunda inanılmaz bir zafer tarihimiz olması herkesin hoşuna gidiyor. Ancak sonra Savunma Bakanlığı yaptık.

1947'DE TRUMAN DEĞİŞTİRMİŞTİ

ABD’de Savaş Bakanlığı, 1789'dan 1947'ye kadar varlığını sürdürdü. Truman yönetimi, bakanlığı Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri olarak ikiye ayırdı ve o zamanlar bağımsız olan Donanma ile birleştirdi. Eski Başkan Harry Truman, yeni kabine düzeyindeki kuruma Savunma Bakanlığı adını verdi.

HEGSETH'İ SAVAŞ BAKANI OLARAK TANITTI

Trump, son haftalarda ismin geri döndürülme olasılığını ima etti, Haziran ayında NATO zirvesinde Hegseth'i “Savaş Bakanı” olarak tanıttı:

“Beyaz Saray'ın yanındaki eski binaya bakarsanız, eskiden Savaş Bakanlığı’nın nerede olduğunu görebilirsiniz. Sonra politik doğruculuk ortaya çıktı ve ona savunma bakanlığı dediler.”

Trump’ın ismi bir hafta içerisinde değiştireceği vaadine karşın böyle bir değişikliğin kongrede onaylanması gerekiyor.

Değişikliğe ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Trump Oval Ofis’te, “Sadece savunma olmak değil saldırı da istiyoruz” dedi.

