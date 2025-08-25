ABD hükumeti Intel'in yüzde 10'unu nasıl aldı? Trump açıkladı

ABD hükumeti Intel'in yüzde 10'unu nasıl aldı? Trump açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump Intel'in yüzde 10 hissesini alırken ödeme yapılmadığını ve bu şekilde ülkeye yaklaşık 11 milyar dolarlık kazanç sağlandığını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini aldığın bildirdi.

Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

Intel ile geçen hafta yapılan anlaşmaya yönelik Trump, "Intel için sıfır ödeme yaptım, değeri yaklaşık 11 milyar dolar. Hepsi ABD'ye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, bu durumdan memnun olmayanları eleştirerek, ABD için böyle anlaşmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıca ABD ile böyle kazançlı anlaşmalar yapan şirketlere de yardım edeceğini kaydeden Trump, "Hisse senedi fiyatlarının yükselmesini, ABD'yi daha zengin hale getirmesini görmek hoşuma gidiyor." ifadelerine yer verdi.

Intel'den yapılan açıklamada da Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için "tarihi" bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilmişti. Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

