Trump, Musk'a karşı birlik kuruyor: Teknoloji devinden hisse!

Trump, Musk'a karşı birlik kuruyor: Teknoloji devinden hisse!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken üreticisi Intel’in hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken üreticisi Intel'in hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini belirtti.Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Intel’in rakiplerinin gerisinde kaldığını belirterek konuyu geçen hafta şirketin CEO’su Lip-Bu Tan ile görüştüğünü söyledi.

ABD hükümetinin Intel'de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, "Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma." dedi.

Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlattı.

Başkan Trump, "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimlerine kapıyı aralaması da sorulan Trump, "Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı." yanıtını verdi.

Öte yandan Kanada'nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile olumlu bir görüşme yaptıklarını ve ilişkilerde işbirliğini sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

